Madhyamam
    Thiruvalla
    22 Aug 2025 11:09 AM IST
    22 Aug 2025 11:09 AM IST

    റവന്യൂ ടവറിലെ പൈപ്പിൽ ഒഴുകുന്നത് മലിനജലം

    ഹൗ​സി​ങ് ബോ​ര്‍ഡി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണ് ട​വ​ര്‍
    റവന്യൂ ടവറിലെ പൈപ്പിൽ ഒഴുകുന്നത് മലിനജലം
    റ​വ​ന്യൂ ട​വ​റി​ല്‍ ഭൂ​ത​ല സം​ഭ​ര​ണി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം

    തി​രു​വ​ല്ല: ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ്ര​തി​ദി​നം എ​ത്തു​ന്ന റ​വ​ന്യൂ ട​വ​റി​ല്‍ പൈ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത് മ​ലി​ന ജ​ലം. കോ​ളി​ഫോം ബാ​ക്ടീ​രി​യ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ വ​ര്‍ധി​ച്ച ജ​ല​മാ​ണ് ട​വ​റി​ലേ​തെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ പൈ​പ്പ്​ വെ​ള്ള​ത്തി​ന് അ​രു​ചി​യും ദു​ര്‍ഗ​ന്ധ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​ത്.

    ട​വ​റി​ലെ വാ​ട​ക​ക്കാ​ര​ന്‍ വെ​ള്ളം എ​ടു​ത്ത് തി​രു​വ​ല്ല ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ലാ​ബി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കു ന​ല്‍കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ ​കോ​ളി ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ അ​ള​വ് 100 സി.​എ​ഫ്‌.​യു. ആ​ണെ​ന്ന് ത​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. കു​ടി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വെ​ള​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ ​കോ​ളി അ​ള​വ് പൂ​ജ്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഹൗ​സി​ങ് ബോ​ര്‍ഡി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണ് ട​വ​ര്‍. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ര്‍ന്ന വാ​ട​ക​ക്കാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വെ​ള​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്‌​നം പു​റ​ത്ത​റി​യു​ന്ന​ത്. വെ​ള​ളം എ​ങ്ങ​നെ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നു കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് യോ​ഗം പി​രി​ഞ്ഞ​ത്.

    ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സം​ഭ​ര​ണി​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ട​വ​റി​ല്‍ വെ​ള്ളം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ട​വ​റി​നു പു​റ​കു​വ​ശ​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​ക ഭൂ​ത​ല സം​ഭ​ര​ണി നി​ര്‍മി​ച്ച് അ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളം ട​വ​റി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലെ സം​ഭ​ര​ണി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ട​വ​റി​നു പു​റ​കി​ലെ സം​ഭ​ര​ണി​യി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മ​ലി​ന​ജ​ലം ക​ല​ര്‍ന്ന​താ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഭ​ര​ണി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. 2028ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ ട​വ​റി​ന്റെ പി​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം വെ​ള​ളം കെ​ട്ടി​നി​ന്നി​രു​ന്നു. സം​ഭ​ര​ണി​യി​ലും ഈ ​വെ​ള​ളം എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു ത​വ​ണ​പോ​ലും സം​ഭ​ര​ണി ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷം മു​ന്‍പ് ഹൗ​സി​ങ് ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​വും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സം​ഭ​ര​ണി​യു​ള​ള സ്ഥ​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ആ​റു നി​ല​യാ​ണ് ട​വ​റി​ന്. മി​ക്ക ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും പൊ​ട്ടി​യൊ​ലി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള​ള മ​ലി​ന​ജ​ല​വും സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല​യി​ട​ത്താ​യി മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​വു​മു​ണ്ട്. ട​വ​റി​ലെ വാ​ട​ക​ക്കാ​രു​ടെ പൊ​തു​യോ​ഗം ര​ണ്ട​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ര്‍ന്ന​ത്. ട​വ​റി​ല്‍ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ്‌​ന​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന​തോ​ടെ കാ​ര്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​തെ യോ​ഗം പി​രി​ഞ്ഞ​താ​യി വാ​ട​ക​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ എം.​ബി. നൈ​നാ​ന്‍, കെ.​ആ​ര്‍. ര​ഘു​ക്കു​ട്ട​ന്‍ പി​ള​ള എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ ര​ഘു​ക്കു​ട്ട​ന്‍ പി​ള​ള​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ്, നാ​ലു കോ​ട​തി​ക​ള്‍, ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സ്, സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ്, മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ എ​ന്‍ഫോ​ഴ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫീ​സ് തു​ട​ങ്ങി ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഓ​ഫീ​സും നൂ​റോ​ളം സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് റ​വ​ന്യൂ ട​വ​റി​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

