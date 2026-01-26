Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightThiruvallachevron_rightടൂറിസ്റ്റ് ബസും...
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:27 AM IST

    ടൂറിസ്റ്റ് ബസും ട്രെയിലർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 പേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ടൂറിസ്റ്റ് ബസും ട്രെയിലർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 പേർക്ക് പരിക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ല്ല: എം.​സി റോ​ഡി​ൽ തി​രു​വ​ല്ല രാ​മ​ൻ​ചി​റ​യി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മി​ക്സ​ർ ക​യ​റ്റി വ​ന്ന ട്രെ​യി​ല​ർ ലോ​റി​യും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ 10 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ലോ​റി​യു​ടെ കാ​ബി​നി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഡ്രൈ​വ​റെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ആ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം. തി​രു​വ​ല്ല കു​റ്റൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യ്ക്ക് പോ​യ സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബ​സാ​ണ് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ലോ​റി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത്. ട്രെ​യി​ല​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ, ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ, ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ എ​ട്ടു​പേ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്ക്. ഇ​വ​രെ തി​രു​വ​ല്ല താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​രു​ടെ​യും പ​രി​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tourist Buslorry collided10 injured
    News Summary - Tourist bus and trailer lorry collide; 10 injured
    Similar News
    Next Story
    X