Madhyamam
    Thiruvalla
    date_range 14 Sept 2025 10:54 AM IST
    'സ്വപ്നാടനം’: ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്​ ഒരുങ്ങി തിരുവല്ല

    സ്വപ്നാടനം’: ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്​ ഒരുങ്ങി തിരുവല്ല
    തി​രു​വ​ല്ല: 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ത്തു​ന്നു. ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ കെ.​ജി.​ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എം.​ജി. സോ​മ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘സ്വ​പ്നാ​ട​നം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കെ.​ജി ജോ​ർ​ജ് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും പ​ഠ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ തി​രു​വ​ല്ല ബി​ലി​വേ​ഴ്‌​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആം​ഫി തീ​യേ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ആ​റ് സി​നി​മ​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നി​രൂ​പ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20 ന് ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ‘കോ​ല​ങ്ങ​ൾ’ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. 11മ​ണി​ക്ക്​ ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്രേം​കു​മാ​ർ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എം.​ജി.​സോ​മ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ്ലെ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​പ്പ​ൺ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ മേ​ന​ക സു​രേ​ഷും പ​ഠ​നം ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​രൂ​പ​ക​ൻ വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്‌​ണ​നും കെ.​ജി. ജോ​ർ​ജി​ന്റെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​ബ​ന്ധം ഡോ. ​സൈ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ കാ​ട്ട​ടി​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    1.45 ന് ​ഇ​ര​ക​ൾ, ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഓ​പ്പ​ൺ ഫോ​റം. 21 ന് ​രാ​വി​ലെ 9 ന് ​ച​ല​ച്ചി​ത്രം സ്വ​പ്നാ​ട​നം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. 11 ന് ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൻ്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. മ​ന്ത്രി കെ.​ബി.​ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ കെ.​ജി.​ജോ​ർ​ജ് ഫി​ലിം സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്‍റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും, ബി​ലി​വേ​ഴ്‌​സ് ച​ർ​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് ഹോ​സ്‌​പി​റ്റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫാ. ​സി​ജോ പ​ന്തം​പ​ള്ളി പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​പ്പ​ൺ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ മ​ല്ലി​ക സു​കു​മാ​ര​നും മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സും സം​സാ​രി​ക്കും.

    1.45 ന് ​ച​ല​ച്ചി​ത്രം യ​വ​നി​ക, 4.15 ന് ​ഓ​പ്പ​ൺ ഫോ​റം. 5.30 ന് ‘​മ​റ്റൊ​രാ​ൾ’ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന​താ​യി എം.​ജി. സോ​മ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ്ലെ​സി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​കൈ​ലാ​സ്, മോ​ഹ​ൻ അ​യി​രൂ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സാ​ജ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, സു​രേ​ഷ് കാ​വും​ഭാ​ഗം, സാ​ജ​ൻ കെ.​വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു, പി. ​എം.​അ​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Thiruvalla set ready for Sopnadanam film fest
