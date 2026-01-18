Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightThiruvallachevron_rightതിരുവല്ല പുഷ്‌പോത്സവം...
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:42 PM IST

    തിരുവല്ല പുഷ്‌പോത്സവം 22 മുതൽ; ദി​വ​സ​വും പ്ര​ഗ​ത്ഭ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    തിരുവല്ല പുഷ്‌പോത്സവം 22 മുതൽ; ദി​വ​സ​വും പ്ര​ഗ​ത്ഭ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും
    cancel

    തി​രു​വ​ല്ല: അ​ഗ്രി​ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പു​ഷ്‌​പോ​ത്സ​വം 22 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു വ​രെ മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. 22ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചി​ന്​ മാ​ത്യു ടി. ​തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വൈ.​എം.​സി.​എ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി​നാ​ർ ജി​ല്ല​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​നാ​മ്മ റോ​യി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 23ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.30ന് ​സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 24ന് 5.30​ന് ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 25ന് 5.30​ന് ഡെ​പ്യു​ട്ടി സ്‌​പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    26ന് ​മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 27ന് ​ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​ഫ.​പി.​ജെ.​കു​ര്യ​നും 28ന് ​രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാ​മും 29ന് ​ഡോ.​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യും 30ന് ​ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും 31ന് ​ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    25000 ച​തു​ര​​ശ്ര .അ​ടി​യി​ൽ പു​ഷ്‌​പ-​ഫ​ല-​സ​സ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വി​പ​ണ​ന​വും, ഫ്ല​വ​ർ അ​റേ​ഞ്ച്മെ​ന്റ​സ്, ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ട്, സെ​ൽ​ഫി കോ​ർ​ണ​ർ, തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്കൈ ​ഡൈ​നി​ങ്, റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും, 360 ഡി​ഗ്രി സൂ​പ്പ​ർ റി​യാ​ലി​റ്റി ഡൂം ​തി​യേ​റ്റ​ർ, ഹൈ​ടെ​ക്ക് അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്‍റ്​ പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    ദി​വ​സ​വും പ്ര​ഗ​ത്ഭ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം, ആ​തു​ര​സേ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം, സേ​വാ​ക​ർ​മ പു​ര​സ്കാ​രം, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ്, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു വ​രെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ​മ്മാ​ന​കൂ​പ്പ​ൺ ന​ൽ​കി ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​ത്ത് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പ്ര​കാ​ശ് ബാ​ബു, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജു​ബി പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ, ഷാ​ജി തി​രു​വ​ല്ല, ചെ​റി​യാ​ൻ പോ​ള​ച്ചി​റ​യ്ക്ക​ൽ, എം.​സ​ലിം, അ​നി​യ​ൻ​കു​ഞ്ഞ്, ജോ​ബി പി. ​തോ​മ​സ്, ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thiruvallafestiveflower festival
    News Summary - Thiruvalla Flower Festival from 22nd; There will be a day and an art evening with the participation of renowned artists
    Similar News
    Next Story
    X