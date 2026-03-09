Begin typing your search above and press return to search.
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 9 March 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 12:17 PM IST

    ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം

    ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം
    ഡോ. ​സ​ജീ​വ് തോ​മ​സി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ മു​ൻ വാ​തി​ൽ

    കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    തി​രു​വ​ല്ല: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നെ​ടു​മ്പ്രം അ​ന്തി​ച​ന്ത​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തെ ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​വാ​തി​ൽ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം. അ​ട​ച്ചി​ട്ട വീ​ട്ടി​ലും ആ​ൾ താ​മ​സ​മു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലു​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പ​ത്താ​മ​ത്തെ മോ​ഷ​ണ​മാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ന്ന​ത്.

    നെ​ടു​മ്പ്രം മു​ക്കാ​ട്ട് സ​ഫി​യ നൗ​ഷാ​ദ്, ആ​റ്റു​മാ​ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​സ​ജീ​വ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന​ത്. സ​ഫി​യ നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​പി​ടി​ച്ച​തൊ​ന്നും ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​ജീ​വ് തോ​മ​സി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ എ​ന്തൊ​ക്കെ ന​ഷ്ട​മാ​യി​യെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ. പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടി​നാ​ണ് സ​ഫി​യ നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ലെ അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് പൂ​ട്ടി​യ മു​റി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ഫി​യ താ​ഴെ​യു​ള്ള നി​ല​യി​ലെ മു​റി​യു​ടെ അ​ല​മാ​ര തു​റ​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് ഉ​ണ​ർ​ന്നു. അ​ൽ​പ സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം സ​ഫി​യ ഉ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന മു​റി​യു​ടെ ക​ത​ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് തു​റ​ക്കാ​ൻ മോ​ഷ്ടാ​വ് ശ്ര​മി​ച്ചു. അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ലോ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പോ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ഫി​യ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നാ​ലെ സ​മീ​പ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ളെ ഫോ​ണി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ക​ളും ഭ​ർ​ത്താ​വും എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു.

    സ​ജീ​വ് തോ​മ​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ ക​മ്പി​പ്പാ​ര​യും വെ​ട്ടു​ക​ത്തി​യു​മാ​യി ന​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം ല​ഭ്യ​മാ​യി. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് പു​ളി​ക്കീ​ഴ് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ്രാ​ഥ​മി​ക തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തെ​ളി​വ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.

