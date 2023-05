രക്തം തേടി അലഞ്ഞ യുവാവിന് രക്ഷകരായി പൊലീസ്

cancel camera_alt രക്തം നൽകുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ല്ല: ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ര​ക്തം തേ​ടി അ​ല​ഞ്ഞ യു​വാ​വി​ന് ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ്ര​സ​വ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി തൃ​ക്കൊ​ടി​ത്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​യെ രാ​വി​ലെ തി​രു​വ​ല്ല സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ട​ന്‍ ര​ക്തം എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ യു​വ​തി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പൂ​ര്‍വ ര​ക്ത ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​യ ഒ- ​നെ​ഗ​റ്റി​വ് ആ​യി​രു​ന്നു വേ​ണ്ട​ത്. അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ര​ക്തം ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​മി​ല്ല. ഉ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടും ര​ക്ത​ദാ​താ​വി​നെ കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് അ​ജി​ത് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ച​ത്. തി​രു​വ​ല്ല സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സു​നി​ല്‍ കൃ​ഷ്ണ​നെ​യാ​ണ് ലൈ​നി​ല്‍ കി​ട്ടി​യ​ത്. വി​വ​രം പ​റ​ഞ്ഞ് ഫോ​ണ്‍ വെ​ച്ച അ​ജി​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ല്‍ 10 മി​നി​റ്റി​ല്‍ തി​രു​വ​ല്ല ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​മെ​ത്തി. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ത​ന്നെ​യാ​ണ് ര​ക്തം ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​വ​ശ്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ര​ക്ത​ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പോ​ല്‍-​ബ്ല​ഡ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഈ ​സം​ഭ​വം കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക് പേ​ജി​ല്‍ പ​ങ്കു​െ​വ​ച്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

The police came to the rescue of the young man who wandered in search of blood