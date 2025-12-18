Begin typing your search above and press return to search.
    മണിമലയാറ്റിലെ മണൽ പുറ്റ് നീക്കംചെയ്യൽ; മണൽക്കൊള്ളയെന്ന പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ

    മണിമലയാറ്റിലെ മണൽ പുറ്റ് നീക്കംചെയ്യൽ; മണൽക്കൊള്ളയെന്ന പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ
    മ​ണി​മ​ല​യാ​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ മണൽനീക്കൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ

    തി​രു​വ​ല്ല: മ​ണി​മ​ല​യാ​റ്റി​ലെ മ​ണ​ൽ പു​റ്റ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ മ​ണ​ൽ കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ. തി​രു​വ​ല്ല കു​റ്റൂ​ർ തോ​ണ്ട​റ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ന​ദി​യു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ദ്വീ​പി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ മ​ണ​ൽ പു​റ്റ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​രാ​ർ എ​ടു​ത്ത ക​മ്പ​നി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​ണ​ലൂ​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​രോ​പ​ണം.

    ന​ദി​യി​ലെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​ണ​ൽ​പ്പു​റ്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന 580 മീ​റ്റ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തെ 17,000 എം ​ക്യൂ​ബ് മ​ണ​ൽ നീ​ക്കം നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ മൈ​ന​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ ക​രാ​റും ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ണ​ൽ​പ്പു​റ്റും സ​മീ​പ​ഭാ​ഗ​വും നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ മ​ണ​ൽ പു​റ്റി​ന്റെ ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൂ​ര​ത്തി​ൽ ഡ്ര​ഡ്ജ​റു​ക​ളും ജെ​റ്റ് പ​മ്പും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പി.​വി.​സി പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ മ​ണ​ൽ നീ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ലെ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചി​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക​രാ​റു​കാ​ര​നി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​ൻ​തു​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ണ്ടാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ന​ദി​യു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ണ​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് എ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

