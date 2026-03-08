Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 8 March 2026 12:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 12:16 PM IST

    നി​ര​ണം ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി

    നി​ര​ണം ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി
    നി​ര​ണം ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം

    തി​രു​വ​ല്ല: നി​ര​ണം ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി. നി​ര​ണ​ത്ത് ക​ളി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടം ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യാ​ണ്​ കോ​ർ​ട്ട്​ സ​ഫ​ല​മാ​യ​ത്.

    ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ലെ ദി ​ഓ​പ്പ​ർ​ച്യു​ണി​റ്റി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ആ​ന​ന്ദ് ച​തു​ർ​വേ​ദി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​സ​ഫ് നെ​രോ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​സി. ആ​ന്റ​ണി, ജി​ല്ല ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ർ​ജ് സ​ക്ക​റി​യ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​സ​ഫ് ജോ​ൺ, എ​ച്ച്.​എ​സ്. സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ തോ​മ​സ് കു​ര്യ​ൻ, സി.​വി. സ​ണ്ണി, ബെ​വി​ൻ ചാ​ക്കോ, സ​ജി​ൻ മാ​ത്യു, ശോ​ശാ​മ്മ ഐ​പ്പ്, സാം ​ഈ​പ്പ​ൻ, ജോ​ളി ഈ​പ്പ​ൻ, ജോ​സ​ഫ് സി. ​ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ത്തോ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും ന​ട​ന്നു.

    stadiumindoor stadiumNiranam
