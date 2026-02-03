Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 12:47 PM IST

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസും പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒമ്പത്​ പേർക്ക് പരിക്ക്

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസും പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒമ്പത്​ പേർക്ക് പരിക്ക്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ല്ല: എം.​സി റോ​ഡി​ലെ തി​രു​വ​ല്ല മ​ഴു​വ​ങ്ങാ​ട് ചി​റ​യ്ക്ക് സ​മീ​പം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സും മീ​ൻ ക​യ​റ്റി വ​ന്ന പി​ക്ക​പ്പും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​ർ ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ ത​മ്പി, ശ്രീ​കാ​ന്ത്, അ​ഫ്രോ​ജ്, അ​നി​യ​ൻ​കു​ഞ്ഞ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ന്ന, അ​നീ​ഷ്, സ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​​ഴോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

    ഓ​ത​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സും തി​രു​വ​ല്ല ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പി​ക്ക​പ്പു​മാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ തി​രു​വ​ല്ല താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​രു​ടെ​യും പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    TAGS:InjurycollisionKSRTC Buspickup
    News Summary - Nine injured in KSRTC bus-pickup collision
