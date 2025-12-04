Begin typing your search above and press return to search.
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 1:53 PM IST

    നെടുമ്പ്രത്ത്​ ത്രികോണ​​പ്പോര്

    നെടുമ്പ്രത്ത്​ ത്രികോണ​​പ്പോര്
    തി​രു​വ​ല്ല: മൂ​ന്നു മു​ന്ന​ണി​യും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള നെ​ടു​മ്പ്രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കോ​ട്ട​യാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന നെ​ടു​മ്പ്ര​ത്ത്​ പ​ല ത​വ​ണ അ​വ​രു​ടെ മേ​ധാ​വി​ത്തം ഇ​ടി​ഞ്ഞു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ഭ കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ൻ.​ഡി.​എ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്തു.

    അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട നെ​ടു​മ്പ്രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്‍ന​ങ്ങ​ളും ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച. നേ​ര​ത്തെ 13 വാ​ർ​ഡാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 14 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ള്ള​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. പ​ഴ​യ​പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​​ന്‍റെ അ​ങ്കം. ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ ല​ക്ഷ്യം.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​വ​ർ (വാ​ർ​ഡ്, സ്ഥ​ലം, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി, പാ​ർ​ട്ടി ക്ര​മ​ത്തി​ൽ)

    1. ജ​ല​മേ​ള -റെ​ജി ജോ​ൺ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ജോ​ജി തോ​മ​സ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), 2. അ​മി​ച്ച​ക​രി -മി​നി സ​ജി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), റെ​യ്ച്ച​ൽ ബേ​ബി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), പ്രീ​യ എ​സ്.​നാ​യ​ർ (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 3. നെ​ടു​മ്പ്രം- മാ​ത്യു നൈ​നാ​ൻ(​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ), അ​നി​ൽ സി. ​ഉ​ഷ​സ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), റി​ൻ​സ​ൺ തോ​മ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 4. പു​തി​യ​കാ​വ് -ടി.​പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​രി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), വി. ​സ​ന്തോ​ഷ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), അ​നി​ഷ് കു​മാ​ർ (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 5.വൈ​ക്ക​ത്തി​ല്ലം- ആ​ർ.​സൈ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ശാ​ന്ത​പ്പ​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), കെ.​കെ.​രാ​ജ​പ്പ​ൻ (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 6 ചൂ​ന്താ​ര - വി​ജി വി.​നാ​യ​ർ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), നി​ഖി​ല ര​തീ​ഷ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ഇ​ന്ദു​ലേ​ഖ (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 7 ഉ​ണ്ട​പ്ലാ​വ് -ആ​ഷാ മോ​ഹ​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), രേ​ഷ്മ കെ.​ജോ​സ​ഫ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രി (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 8 മ​ണി​പ്പു​ഴ -ഉ​ഷ ര​മേ​ശ് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), എ​സ്. ശ്രീ​ലേ​ഖ (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 9 പൊ​ടി​യാ​ടി -ജെ. ​പ്രീ​തി​മോ​ൾ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ജി​ൻ​സി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), കെ. ​മാ​യാ​ദേ​വി(​എ​ൻ.​ഡി.​എ), 10. മ​ല​യി​ത്ര -സു​ചി​ത (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), പ്രി​യ ഭാ​നു (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 11. ക​ല്ലു​ങ്ക​ൽ- ബാ​ബു ക​ല്ലു​ങ്ക​ൽ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), നി​സി​ൽ​രാ​ജ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ജി. ​സു​ധീ​ർ​കു​മാ​ർ(​എ​ൻ.​ഡി.​എ), 12 മു​റി​ഞ്ഞ​ചി​റ -കെ.​ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ക​ല്യാ​ണ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), അ​ജി എ. ​അ​നി​യ​ൻ (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 13. പു​ളി​ക്കീ​ഴ് -പി. ​വൈ​ശാ​ഖ്(​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), എ ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (എ​ൻ.​ഡി.​എ), 14 ഒ​റ്റ​തെ​ങ്ങ് -കെ.​ജി സു​ശീ​ലാ​മ​ണി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ശോ​ഭ​ന ശ​ശി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ടി.​എ​സ്. സ​ന്ധ്യാ​മോ​ൾ (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    Girl in a jacket

