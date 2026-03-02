Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 2 March 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 12:30 PM IST

    എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലോ​ത്സ​വം; വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടി മോഹിനികൾ

    എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലോ​ത്സ​വം; വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടി മോഹിനികൾ
    തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എം.​ജി ക​ലോ​ൽ​സ​വം മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം ബി.​സി.​എം കോ​ള​ജി​ലെ നീ​ഹാ​ര വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ബോ​ൾ സ്​​റ്റേ​ജി​ൽ എ​ത്തി​യ കു​ട്ടി നൃ​ത്ത​ത്തി​നൊ​പ്പം ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ,  പി.​വി. ശ്രീ​ന​ന്ദ​ന

    തി​രു​വ​ല്ല: എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലോ​ത്സ​വം മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​സ്വാ​ദ​ക ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട മ​ത്സ​രം. വി​വി​ധ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ 39 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട മ​ത്സ​രം കാ​ണു​വാ​ൻ​വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം എ​ത്തി​യ​വ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ലും. 39 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ട ശേ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​ത് ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത രൂ​പ​മാ​യ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം ലാ​സ്യ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നൃ​ത്ത​മാ​ണ്. കൈ ​മു​ദ്ര​ക​ൾ​ക്കും മു​ഖ ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്.

    ദ​ഫ്​​മു​ട്ട്​: .​എം.​എ​സ്​ കോ​ള​ജ്​ ​കോ​ട്ട​യം

    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ഴ; ചെ​ളി നി​റ​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാം വേ​ദ

    തി​രു​വ​ല്ല: മ​ഹാ​ത്മ​ഗാ​ന്ധി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലാ​യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​യ മ​ഴ​യി​ൽ വെ​ള്ള​വും ചെ​ളി​യും നി​റ​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാം വേ​ദി​യാ​യ പു​ഷ്‌​പ​മേ​ള ഗ്രൗ​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം വേ​ദി​യും പ​രി​സ​ര​വും വെ​ള്ളം നി​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ടം വ​ഴി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റി വി​ടു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച് വ​ഴി അ​ട​ച്ചു. വേ​ദി​യു​ടെ ഇ​രു വ​ശ​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​ല​ഞ്ഞു.

    ച​ളി വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ണ് പ​ല​രും വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം വേ​ദി​യു​ടെ പു​റ​കി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ള്ള​വും ചെ​ളി​യും ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്‌ ഒ​ഴു​കി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത് ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്കും ദു​രി​ത​മാ​യി.

    നാ​ട​ൻ വാ​ദ്യ​സം​ഗീ​തം വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ബോ​ൾ പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ

    നാടോടി വൃന്ദവാദ്യത്തില്‍ തേവര എസ്.എച്ച് കോളജ്

    തി​രു​വ​ല്ല: ത​ന​ത് ഗോ​ത്ര​പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളു​ടെ താ​ള​വി​സ്മ​യം തീ​ര്‍ത്ത് നാ​ടോ​ടി വൃ​ന്ദ​വാ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ തേ​വ​ര എ​സ്.​എ​ച്ച് കോ​ള​ജ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ വേ​ദി​യും ഒ​പ്പം കൂ​ടി. നാ​ട​ന്‍പാ​ട്ട് ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍ ര​തീ​ഷാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ളി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ല​ഗ​റ, മു​ളം ചെ​ണ്ട, പ​ണി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തു​ടി, താ​ളം, മ​ല​പ്പു​ല​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ക​ടി​മു​ട്ടി, ജ​ല​ഗ, പു​ല​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തു​ടി, പ​റ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​രം, ഒ​റ്റ താ​ളം, ത​മ്പോ​ലം എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ത​ര​ണം. പു​ള്ളു​വ​ന്‍കു​ടം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് മാ​റ്റ്കൂ​ട്ടി.

    സമയക്രമങ്ങള്‍ താളംതെറ്റി

    തി​രു​വ​ല്ല: സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ താ​ളം​തെ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ആ​ല​സ്യം വി​ട്ട് വേ​ദി ഉ​ണ​ര്‍ന്ന​ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ. തി​രു​വ​ല്ല​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യ​ട​ക്കം 12നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ രാ​ത്രി ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​ത്. ഒ​മ്പ​ത് വേ​ദി​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ നേ​ര​ത്തെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം താ​റു​മാ​റാ​യി. മ​ത്സ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​കെ പോ​കേ​ണ്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഇ​തോ​ടെ വ​ല​ഞ്ഞു. മ​ഴ​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
