Madhyamam
    Thiruvalla
    പ​തി​വു​തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ അ​ന​ന്തു

    ക​ലോ​ത്സ​വേ​ദി​ക​ളി​ലെ ആ​സ്വാ​ദ​ക​നാ​യി​ട്ട് 28 വ​ർ​ഷം
    പ​തി​വു​തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ അ​ന​ന്തു
    അ​ന​ന്തു

    തി​രു​വ​ല്ല: ക​ഴി​ഞ്ഞ 28 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​രം ആ​സ്വാ​ദ​ക​നാ​ണ് കോ​ട്ട​യം അ​മ്പ​ഴ​ത്തു​കാ​വ് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​ന്തു സു​ധീ​ഷ്. ഈ ​ത​വ​ണ​യും പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തി.

    1997ലാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ന​ട​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വം കാ​ണു​വാ​ൻ അ​ന​ന്തു ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ന്നാ​ണ് മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം അ​ന​ന്തു ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. പി​ന്നെ ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യും വി​ടാ​തെ അ​ന​ന്തു പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു. മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ഷ്ട​വി​ഷ​യം. അ​ന​ന്തു​വി​ന്‍റെ പ്ര​ണ​യി​നി ഒ​രു ക​ലാ​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ ത​നി​ക്ക് ഒ​രു മ​ക​ൾ ജ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ളെ ഒ​രു ക​ലാ​കാ​രി​യാ​ക്ക​ണം എ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് മ​ക​ൾ അ​ഞ്ജ​ലി കൃ​ഷ്ണ​യെ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യി​ൽ വ​ള​രെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ന​ന്തു​വും ഭാ​ര്യ മീ​നാ​ക്ഷി​യും മ​ക​ളെ നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ സെ​ന്‍റ്​ ലി​റ്റി​ൽ തെ​രേ​സാ​സ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    2017ലെ ​ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ലോ​ത്സ​വം മു​ത​ൽ അ​ച്ഛ​ന്‍റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് മ​ക​ളും ക​ലോ​ത്സ​വം കാ​ണാ​ൻ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ലോ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി​യി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ഇ​ട​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​ന​ന്തു​വി​ന്. എ​ങ്കി​ലും ക​ല​യോ​ടു​ള്ള അ​ടു​പ്പം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

