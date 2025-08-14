Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightThiruvallachevron_rightകാൽനട യാത്രികർ...
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 2:38 PM IST

    കാൽനട യാത്രികർ പുറത്ത്​; കച്ചവടക്കാർ അകത്ത്; പാ​ത​യോ​രം ‘പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​’ ക​ച്ച​വ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    കാൽനട യാത്രികർ പുറത്ത്​; കച്ചവടക്കാർ അകത്ത്; പാ​ത​യോ​രം ‘പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​’ ക​ച്ച​വ​ടം
    cancel
    camera_alt

    തി​രു​വ​ല്ല -അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ പൊ​ടി​യാ​ടി ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ടം

    തി​രു​വ​ല്ല: പാ​ത​യോ​രം കൈ​യ്യ​ട​ക്കി​യു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ണ​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​​ക്ഷേ​പം. എം.​സി. റോ​ഡി​ലും സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​ക​ളി​ലും വ​ഴി​യോ​ര​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ.​സി. റോ​ഡി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞി​ല്ലം മു​ത​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ വ​രെ​യും ടി.​കെ. റോ​ഡി​ൽ തി​രു​വ​ല്ല- കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തും നി​ര​വ​ധി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. തി​രു​വ​ല്ല-​അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ റോ​ഡി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി അ​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രാ​ണ് പാ​ത​യോ​രം കൈ​യ്യേ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​രു​വ​ല്ല ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ത​റ​യോ​ടും സു​ര​ക്ഷാ വേ​ലി​യും അ​ട​ക്കം സ്ഥാ​പി​ച്ച് നി​ർ​മ്മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ. ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​യോ​ഗ ശൂ​ന്യ​മാ​യ ചെ​റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ ക​യ​റ്റി​യി​ട്ട് മ​ത്സ്യ​വും പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും, ല​ഘു ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ഇ​ത് മൂ​ലം തെ​രു​വ്നാ​യ് ശ​ല്യ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. കൊ​ടും വ​ള​വു​ക​ളി​ലെ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി ത​റ​യോ​ട് പാ​കി വീ​തി കൂ​ട്ടി നി​ർ​മ്മി​ച്ച പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും കൈ​യ്യ​ട​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൈ​യ്യേ​റി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​രം സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ലേ​ക്കി​റ​ക്കി നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സം​ഘ​ന​ക​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്നാ​ലെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ത്തി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഇ​വ​രെ​ല്ലാം തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittathiruvallaFootpathstreet vendor
    News Summary - food path vendors making troubles
    Similar News
    Next Story
    X