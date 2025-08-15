Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:27 AM IST

    തയ്യൽ മെഷീനിൽ വീട്ടമ്മയുടെ കൈവിരൽ കുടുങ്ങി; കുടുക്കഴിച്ച്​ അഗ്​നിരക്ഷാസേന

    തയ്യൽ മെഷീനിൽ വീട്ടമ്മയുടെ കൈവിരൽ കുടുങ്ങി; കുടുക്കഴിച്ച്​ അഗ്​നിരക്ഷാസേന
    സ​ൽ​മ​യു​ടെ കൈ​വി​ര​ൽ ത​യ്യ​ൽ മെ​ഷീ​നി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    തി​രു​വ​ല്ല: തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മു​ത്തൂ​രി​ൽ ത​യ്യ​ൽ മെ​ഷീ​നി​ൽ കൈ​വി​ര​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക്​ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മു​ത്തൂ​ർ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ സ​ൽ​മ​ക്കാ​ണ്​ (32) അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന ര​ക്ഷ​ക​രാ​യ​ത്.

    സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ധ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​സ്ത്രം തു​ന്നു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​യി​ൽ സ​ൽ​മ​യു​ടെ ഇ​ട​തു​കൈ​യു​ടെ ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ലി​ന് മ​ധ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ മെ​ഷീ​ന്റെ സൂ​ചി ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. സൂ​ചി ഊ​രി എ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ വി​വ​രം തി​രു​വ​ല്ല അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​കെ. ശ്രീ​നി​വാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഡി. ​ദി​നു​രാ​ജ്, ആ​ർ. രാ​ഹു​ൽ, പി.​എ​സ്. സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റെ ശ്ര​മ​പ്പെ​ട്ട് മെ​ഷീ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ സൂ​ചി ഊ​രി എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ൽ​മ​യെ ബി​ലീ​വേ​ഴ്സ് ച​ർ​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് കൈ​വി​ര​ലി​ൽ നി​ന്ന്​ സൂ​ചി നീ​ക്കം ചെ​യ്തു.

    TAGS:Pathanamthittathiruvallasewing machinefire force rescue
