നടുറോഡിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ: പ്രതികളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം തേടി പൊലീസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവല്ല: നടുറോഡിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി ഞായറാഴ്ച പുളിക്കീഴ് പൊലീസി‍െൻറ പിടിയിലായ അഞ്ചംഗ സംഘത്തി‍െൻറ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം തേടി പൊലീസ്. സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ചാത്തങ്കരി മണലിൽ തെക്കേതിൽ വീട്ടിൽ വികാസ് ബാബു (30), ചാത്തങ്കരി മുണ്ടകത്തിൽ എം.ആർ. രാജീവ് (25), പെരിങ്ങര വാലുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ സുമിത് (25), പൊടിയാടി കല്ലുങ്കൽ മുണ്ടുചിറയിൽ വീട്ടിൽ ഗോകുൽ ഗോപൻ (25), മണിപ്പുഴ പൂത്തറയിൽ വീട്ടിൽ അനന്തു (22) എന്നിവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് എസ്.ഐ കവിരാജ് പറഞ്ഞു. ലഹരിമാഫിയയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും അന്വേഷിക്കും. അനന്തുവിനെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി അഞ്ച് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

Clash in the road: Police are looking for the criminal background of the accused