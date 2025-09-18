Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightThiruvallachevron_rightസു​ര​ക്ഷാ...
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:31 AM IST

    സു​ര​ക്ഷാ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​യി; ചാ​ത്ത​ങ്ക​രി ഗ​വ.ന്യൂ ​എ​ൽ.പി സ്‌​കൂ​ള്‍ വീ​ണ്ടും വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ര​ക്ഷാ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​യി; ചാ​ത്ത​ങ്ക​രി ഗ​വ.ന്യൂ ​എ​ൽ.പി സ്‌​കൂ​ള്‍ വീ​ണ്ടും വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്
    cancel

    തി​രു​വ​ല്ല: സു​ര​ക്ഷാ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​യ​തോ​ടെ ചാ​ത്ത​ങ്ക​രി ഗ​വ. ന്യൂ ​എ​ല്‍പി സ്‌​കൂ​ള്‍ വീ​ണ്ടും വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം മാ​റ്റി. നാ​ല് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. ചാ​ത്ത​ങ്ക​രി​യി​ലു​ള​ള വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം മാ​റ്റി​യ​ത്. 15-ാം വാ​ര്‍ഡി​ലാ​ണ് ന്യൂ ​എ​ല്‍പി​എ​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ടം ബ​ല​ക്ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ല്‍ കു​റേ​നാ​ള്‍ താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. 2022-ല്‍ 13-ാം ​വാ​ര്‍ഡി​ലു​ള​ള ചാ​ത്ത​ങ്ക​രി ഗ​വ. എ​ല്‍പി എ​സി​ന്റെ ശ​താ​ബ്ദി സ്മാ​ര​ക ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം മാ​റ്റി.

    15 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് പ​ണി​ത​താ​ണ് ഈ ​മ​ന്ദി​രം. ഗ​വ. എ​ല്‍പി​എ​സ് തൊ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് പു​തി​യ​താ​യി പ​ണി​ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന്യൂ ​എ​ല്‍പി​എ​സി​ന് ശ​താ​ബ്ദി മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​രു​ത്താ​ന്‍ അ​വ​സ​ര​മാ​യ​ത്. ഈ ​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​ണ് റ​ദ്ദാ​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഭി​ത്തി​ക്കു വി​ള്ള​ല്‍ വീ​ഴു​ക​യും സീ​ലി​ങ് ഇ​ള​കി​വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കി​ട്ടാ​തെ പോ​യ​ത്. 1961-ല്‍ 47 ​സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഗ​വ. ന്യൂ ​എ​ല്‍പി സ്‌​കൂ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ കെ​ട്ടി​ടം ബ​ല​ക്ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യി.

    സ്‌​കൂ​ളി​നു സ്വ​ന്ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തു പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണം ഉ​ട​ന്‍ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഏ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​രു നി​ല നി​ര്‍മി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്‍റെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഫ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രു നി​ല നി​ര്‍മി​ക്കും. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​കാ​ല​ത്ത് ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള ഷെ​ല്‍റ്റ​റാ​യി ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് കി​ട​പ്പു​മു​റി​ക​ളും ഹാ​ളും അ​ടു​ക്ക​ള​യു​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ വാ​ട​ക​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pathanamthittathiruvallaschool Fitness
    News Summary - Chatthankari Govt. New LP School moves to rented house again due to security certificate cancellation
    Similar News
    Next Story
    X