    Thiruvalla
    Thiruvalla
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:21 AM IST

    ഒറ്റവാർഡിൽ മൂന്ന്​ വിജയികൾ

    ഒറ്റവാർഡിൽ മൂന്ന്​ വിജയികൾ
    പെ​രി​ങ്ങ​ര പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    തി​രു​വ​ല്ല: ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​രേ വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​ത് മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ പെ​രി​ങ്ങ​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​ത്. പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചു വി​ജ​യി​ച്ച ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ, പ​തി​നൊ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച അ​രു​ൺ എം. ​കു​മാ​ര്‍, പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ജ​യി​ച്ച അ​നീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച മൂ​ന്നു​പേ​രും പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് കൗ​തു​കം ആ​കു​ന്ന​ത്.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡാ​യ പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ദേ​വ​രാ​ജ​നെ പാ​ർ​ട്ടി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ 11 ,12 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മു​ന്ന​ണി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യ ചി​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് മാ​റ്റേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​രു​ണി​നും അ​നീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​നും ന​റു​ക്ക് വീ​ണ​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​ത​ല്ലാ​ത്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ഇ​രു​വ​രും വ​മ്പി​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ​ൻ.​ഡി.​എ കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രു​ന്ന പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ വി​ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി.

    ആ​കെ പോ​ൾ ചെ​യ്ത 796 വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ 399 വോ​ട്ടു​നേ​ടി ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ത് എ​ത്തി. പ​തി​നൊ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ആ​കെ പോ​ൾ ചെ​യ്ത 845 വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ 448 വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​രു​ൺ എം. ​കു​മാ​ര്‍ നേ​ടി. 745 വോ​ട്ടു​ക​ൾ പോ​ൾ ചെ​യ്ത പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ 340 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് അ​നീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Local Body ElectionPathanamthittathiruvalla
