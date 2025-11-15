Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:50 AM IST

    അവസരോചിത ഇടപെടലിൽ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് ഡ്രൈവർക്ക്​ ആദരവ്

    അവസരോചിത ഇടപെടലിൽ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് ഡ്രൈവർക്ക്​ ആദരവ്
    വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ -റാ​ന്നി സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ ഡ്രൈ​വ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ബാ​ബു​വി​നെ കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​ന്നാ​ട​യി​ട്ട് ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റാ​ന്നി: നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ അ​വ​സ​രോ​ചി​ത​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ര​ക്ഷി​ച്ച ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ബാ​ബു​വി​നെ റാ​ന്നി സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ -റാ​ന്നി സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ലെ ഡ്രൈ​വ​റാ​ണ് രാ​ജേ​ഷ് ബാ​ബു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് പ​തി​വ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ആ​ദ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​സ്നേ​ഹ എ​ൽ​സി ജേ​ക്ക​ബ് പൂ​ച്ചെ​ണ്ട്​ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും മാ​നേ​ജ​ർ ​പ്ര​ഫ. റോ​യി മേ​ലേ​ൽ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബെ​ൻ​സ​ണും ഡ്രൈ​വ​റെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​ന​മാ​ട​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ട​മ​ൺ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ബ​സി​ന്‍റെ ബ്രേ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​മ​ചി​ത്ത​ത കൈ​വി​ടാ​തെ ബ​സി​നെ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ ശ്ര​മി​ച്ചു. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ത​ടി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

