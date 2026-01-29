Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 2:03 PM IST

    വാ​ട​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക​ റാ​ന്നി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്ക്​ വാ​ഹ​ന​മി​ല്ല​

    വാ​ട​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക​ റാ​ന്നി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്ക്​ വാ​ഹ​ന​മി​ല്ല​
    റാ​ന്നി: വാ​ഹ​ന​മി​ല്ലാ​തെ റാ​ന്നി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ. താ​ലൂ​ക്കി​ന്റെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ന്നു.

    പ​ഴ​യ വാ​ഹ​നം കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ക​യും മ​റ്റൊ​രെ​ണ്ണം ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്തു​മാ​യ​തോ​ടെ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി വാ​ട​ക വാ​ഹ​ന​ത്തെ​യാ​ണ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന്റെ വാ​ട​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ​തോ​ടെ വാ​ട​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    ​ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം, കാ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​യ റാ​ന്നി​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്താ​ൻ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍, കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ​ട്ട​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​തു​മൂ​ലം സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഇ​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സു​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പി​ക്കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല ഈ ​ഓ​ഫി​സി​നാ​ണ്.

    അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന

    ​താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ലെ പ​ഴ​യ വാ​ഹ​നം പ​ണി​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം കേ​ടാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് നാ​ളു​ക​ളേ​റെ​യാ​യി.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​ട്ടും റാ​ന്നി​യോ​ടു​ള്ള ഈ ​അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ​താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ ​വാ​ഹ​ന​മി​ല്ലാ​യ്മ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ വാ​ഹ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:vehiclesrannitehsildarrent arrears
    News Summary - Rent arrears: Ranni Tehsildar has no vehicle
