Madhyamam
    Ranni
    date_range 26 Jan 2026 11:25 AM IST
    date_range 26 Jan 2026 11:25 AM IST

    പുതമൺ പാലം തുറന്നു

    എ​ട്ടു​ മീ​റ്റ​ർ വീ​തം നീ​ള​മു​ള്ള ര​ണ്ട് സ്പാ​നോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് പാ​ലം പ​ണി​ത​ത്
    പുതമൺ പാലം തുറന്നു
    ബ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​ത​മ​ൺ പാ​ലം

    പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്നു

    റാ​ന്നി: കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി-​റാ​ന്നി റോ​ഡി​​ലെ പു​ത​മ​ണി​ൽ പു​തി​യ​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ലം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി. പ​ത്തു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​വും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ക. പി​ന്നീ​ട്​ ഗ​താ​ഗ​തം നി​രോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​പ്രോ​ച്ച്​ റോ​ഡ്​ ടാ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കും.

    നേ​ര​ത്തെ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ഉ​യ​രം കു​റ​വാ​​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ 1.1 മീ ​നീ​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ണ്ണി​ട്ട്​ റോ​ഡ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഇ​ത്​ ഉ​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ത്തു ദി​വ​സ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം വേ​ണം. അ​തു​വ​രെ ഇ​തി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ക​ട​ത്തി​വി​ടും. റോ​ഡി​ലെ മ​ണ്ണ് ഉ​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വി​ടം ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി പാ​ലം പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും. അ​ടു​ത്ത മാ​സം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​ണ് പു​തി​യ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ പാ​ലം വ​ഴി​യാ​ണ്​ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്.

    കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി - റാ​ന്നി റോ​ഡി​ൽ പു​ത​മ​ൺ പെ​രു​ന്തോ​ടി​നു കു​റു​കെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഴ​യ പാ​ല​ത്തി​ന് ബ​ല​ക്ഷ​യം വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 2.06 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പാ​ല​ത്തി​നു വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ച​തോ​ടെ മ​റു​ക​ര ക​ട​ക്കാ​ൻ 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പാ​ത​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ത​ന്നെ നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം ന​ട​ന്ന​ത്. പെ​രു​ന്തോ​ട്ടി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്​ പാ​ലം നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ട്ടു​ മീ​റ്റ​ർ വീ​തം നീ​ള​മു​ള്ള ര​ണ്ട് സ്പാ​നോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് പാ​ലം പ​ണി​ത​ത്. 7.50 മീ ​വീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും 1.5 മീ​റ്റ​ർ വീ​തം വീ​തി​യി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​പാ​ത​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 11 മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ആ​കെ വീ​തി.

    പാ​ലം തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​റു​കോ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ജീ​ന ന​ജീ​ബ്, . ജോ​സ് ബെ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ഒ.​പി സു​രേ​ഷ്, അ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    X