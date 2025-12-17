Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    Posted On
    17 Dec 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 12:54 PM IST

    ഒളികല്ലിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം; വനം വകുപ്പിന്‍റെ ക്യാമ്പ് ഓഫിസ് ആരംഭിക്കണം -എം.എൽ.എ

    ഒളികല്ലിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം; വനം വകുപ്പിന്‍റെ ക്യാമ്പ് ഓഫിസ് ആരംഭിക്കണം -എം.എൽ.എ
    ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഒ​ളി​ക​ല്ല് പ്ര​ദേ​ശം പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റാ​ന്നി: ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക്യാ​മ്പ് ഓ​ഫി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​ടു​വ​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ഇ​വി​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഒ​ളി​ക​ല്ല് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​കാ​ട്ടു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. സ​ന്ധ്യ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. നാ​ല് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളാ​ണ് ദി​വ​സ​വും രാ​ത്രി ഇ​വി​ടെ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നും ഇ​വ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ് വ​ര​മ്പ​ത്ത് സൂ​സി മോ​ഹ​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന പ​ട്ടി​യെ കാ​ട്ടു​മൃ​ഗം ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പു​ലി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​യോ​ഗ​വും എം.​എ​ൽ.​എ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS: news Tiger Forest Department
    News Summary - Presence of tiger in Olikallu; Forest Department camp office should be started - MLA
