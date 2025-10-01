Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    1 Oct 2025 11:58 AM IST
    1 Oct 2025 11:58 AM IST

    മന്ദമരുതി-സ്റ്റോർപ്പടി ​റോഡ്​: നിർമാണം തുടങ്ങി

    ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​യ​റി റോ​ഡ് കാ​ൽ​ന​ടപോ​ലും ദു​സ്സ​ഹ​മാ​കുംവി​ധം ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു
    മന്ദമരുതി-സ്റ്റോർപ്പടി ​റോഡ്​: നിർമാണം തുടങ്ങി
    അ​ത്തി​ക്ക​യം-ക​ക്ക​ടു​മ​ൺ -മ​ന്ദ​മ​രു​തി റോ​ഡി​ന്റെ മ​ന്ദ​മ​രു​തി മു​ത​ൽ സ്റ്റോ​ർ​പ്പ​ടി വ​രെ​യു​ള്ള

    ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ

    പ്ര​വ​ൃത്തി​ക​ൾ

    ആരംഭിച്ചപ്പോ​ൾ

    റാ​ന്നി: അ​ത്തി​ക്ക​യം-​ക​ക്ക​ടു​മ​ൺ-​മ​ന്ദ​മ​രു​തി റോ​ഡി​ന്‍റെ മ​ന്ദ​മ​രു​തി മു​ത​ൽ സ്റ്റോ​ർ​പ്പ​ടി വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ശ​ബ​രി​മ​ല റോ​ഡ് പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 12 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് റോ​ഡ് ബി.​എം.​ബി.​സി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ജോ​ലി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​ന്ദ​മ​രു​തി മു​ത​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള അ​നാ​സ്ഥ​യും മൂ​ലം പ​ണി നീ​ണ്ടു​പോ​യി. ഈ ​റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പാ​റ​മ​ട​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​യ​റി റോ​ഡ് കാ​ൽ​ന​ട പോ​ലും ദു​സ്സ​ഹ​മാ​കും വി​ധം ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വി​വ​രം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​ക്കും ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​ക്കും ക​ത്ത് ന​ൽ​കു​ക​യും അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മോ​ശ​മാ​യ റോ​ഡി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ബി.​എം ആ​ൻ​ഡ്​ ബി​സി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന അ​ത്തി​ക്ക​യം ക​ക്കു​ടു​മ​ൺ മ​ന്ദ​മ​രു​തി റോ​ഡി​ന്‍റെ പേ​മ​രു​തി മു​ത​ൽ ക​ക്കു​ടു​മ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള 1.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡി​ന്‍റെ ബി. ​എം ടാ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ര​ണ്ടാം റീ​ച്ചാ​യ ക​ക്കു​ടു​മ​ൺ മു​ത​ൽ സ്റ്റോ​റും​പ​ടി വ​രെ​യു​ള്ള 3.25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡി​ൽ ടാ​റി​ങ്ങും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    അ​ത്തി​ക്ക​യം മു​ത​ൽ പേ​മ​രു​തി വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ റീ​ച്ചി​ന്‍റെ 1.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡി​ന്‍റെ ടാ​റി​ങ്​ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. മ​ന്ദ​മ​രു​തി മു​ത​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തെ ടാ​റി​ങ് കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം റോ​ഡി​ൽ ബി.​സി ടാ​റി​ങ്ങും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

