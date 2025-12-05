Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:55 AM IST

    തദ്ദേശ പോരാട്ടം; അങ്ങാടിയിൽ ആരെത്തും

    റാ​ന്നി: യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​യെ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ണ അ​ങ്ങാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ത്സ​രം. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം എ​ക്കാ​ല​വും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഭ​രി​ച്ച​ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ന്നീ​ട്​ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ജ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്- ആ​റ്, എ​ൽ. ഡി.​എ​ഫ്-​ആ​റ്, ബി.​ജെ.​പി- ഒ​ന്ന്​ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ബി​ന്ദു റെ​ജി (സി.​പി.​എം) പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എം.​എം.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ (കോ​ൺ.) വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗം രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​യി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സ്‌​ഥാ​നം രാ​ജി​വ​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് പി.​എ​സ്.​സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ (സി.​പി. ഐ ) ​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ ബി​ച്ചു ഐ​ക്കാ​ട്ടു​മ​ണ്ണി​ലാ​ണ്​ (സി.​പി.​എം) വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 14 വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ 40 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    അ​ഞ്ചു​ പേ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പു​ല്ല​മ്പ​ള്ളി (14) വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. എ​ട്ടി​ട​ത്തു ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ന്ദു റെ​ജി, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി. ​സു​രേ​ഷ്, ജെ​വി​ൻ വി​ൽ​സ​ൺ, ഷൈ​നി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ണ്ടും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ വീ​ട്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണി​ത്. പ​രേ​ത​രാ​യ സ​ണ്ണി പ​ന​വേ​ലി​ൽ, റേ​ച്ച​ൽ സ​ണ്ണി പ​ന​വേ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് റാ​ന്നി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജു ഏ​ബ്ര​ഹാ​മും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണു താ​മ​സം.

    മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​ന്‍റെ നാ​ടും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ലീ​ഗി​ന് സീ​റ്റി​ല്ല. സീ​റ്റ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ലീ​ഗി​നെ​ കൊ​റ്റ​നാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ലി​ലും ര​ണ്ടു വാ​ർ​ഡ്​ ന​ൽ​കി.

    സ്‌​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    1(നെ​ല്ലി​ക്ക​മ​ൺ): ബി​ൻ​സി ബി​ജി​ലി (കോ​ൺ.), ഷൈ​നി മാ​ത്യു (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത.)

    2(ച​വ​റം​പ്ലാ​വ്): എം.​കെ.​ഓ​മ​ന (ഓ​മ​ന രാ​ജ​ൻ-​സി.​പി.​എം), ജോ​ജി മാ​ത്യു (കോ​ൺ), പി.​എ​സ്. സു​ജ​ല (ബി.​ജെ.​പി)

    3(മ​ണ്ണാ​ര​ത്ത​റ): അ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് (കോ​ൺ.), ജി​നു ടി. ​തോ​മ​സ് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത.), ഷി​ബു സാ​മു​വ​ൽ (സ്വ​ത.)

    4(വ​ലി​യ​കാ​വ്): അ​മ്പി​ളി സ്ക‌​റി​യ (അ​മ്പി​ളി ഷി​ബു-​സി.​പി.​ഐ), ജൂ​ലി അ​നി​ൽ (കോ​ൺ.)

    5 ഈ​ട്ടി​ച്ചു​വ​ട്: വി.​ആ​ർ.​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (ബി.​ജെ.​പി), വി.​എ. ഏ​ബ്ര​ഹാം (അ​നി വ​ലി​യ​കാ​ല-​കോ​ൺ.), രെ​ജു ഫി​ലി​പ് (രെ​ജു പീ​ടി​ക​യി​ൽ-​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്വ​ത.)

    6 (പു​ള്ളോ​ലി): മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ​പി​ള്ള (ബി.​ജെ.​പി), വൈ​ശാ​ഖ് ഗോ​പി​നാ​ഥ് (സി.​പി.​എം), പി.​എം.​ഷം​സു​ദീ​ൻ (കോ​ൺ.)

    7(ക​രി​ങ്കു​റ്റി): ദീ​പ സ​ജി (കോ​ൺ), ബി​ന്ദു റെ​ജി വ​ള​യ​നാ​ട്ട് (സി.​പി.​എം)

    8(അ​ങ്ങാ​ടി ടൗ​ൺ): എം.​കെ.​പ്ര​മീ​ള (ബി.​ജെ.​പി), ജെ. ​ബി​ജു (കോ​ൺ.), എം.​ആ​ർ. വ​ൽ​സ​കു​മാ​ർ (സി.​പി.​എം)

    9(മേ​നാ​തോ​ട്ടം): പ്രീ​ത (കോ​ൺ), മി​നി ഏ​ബ്ര​ഹാം (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത.)

    10(പു​ല്ലൂ​പ്രം നോ​ർ​ത്ത്): അ​ശ്വ​തി മെ​റി​ൻ രാ​ജു (മെ​റി​ൻ അ​നീ​ഷ്-​കേ. കോ​ൺ-​എം), ഓ​മ​ന (ബി.​ജെ.​പി), സു​ബി ജോ​യി (കോ​ൺ)

    11(പു​ല്ലൂ​പ്രം സൗ​ത്ത്): അ​ജ​യ​ൻ എ​സ്. പ​ണി​ക്ക​ർ (സി.​പി.​എം), പി.​ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ നാ​യ​ർ (ബി.​ജെ.​പി), ബി. ​സു​രേ​ഷ് (കോ​ൺ.)

    12(വ​ര​വൂ​ർ): കെ.​ആ​ർ. ആ​ശ ച​ന്ദ്ര​ൻ (ബി.​ജെ.​പി), ആ​ൻ​സി ജേ​ക്ക​ബ് (ആ​ൻ​സി മേ​നാ​യ​ത്തി​ൽ-​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത.), ശോ​ഭ (കോ​ൺ.)

    13(പൂ​വ​ന്മ​ല): ഇ​ന്ദി​ര (കോ​ൺ.), ബ്ല​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ് (സി.​പി.​എം), ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ (ബി.​ജെ.​പി)

    14. പു​ല്ല​മ്പ​ള്ളി: ജെ​വി​ൻ കെ. ​വി​ൽ​സ​ൺ (ജെ​വി​ൻ കാ​വു​ങ്ക​ൽ-​കോ​ൺ.), ജോ​മോ​ൻ ഏ​ബ്ര​ഹാം (സി.​പി.​എം), രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ബി.​ജെ.​പി), ജി. ​വി​നോ​ദ്‌​കു​മാ​ർ (സ്വ​ത.), റെ​ഞ്ച​ൻ ഏ​ബ്ര​ഹാം (റെ​ഞ്ച​ൻ പു​ല്ലി​ൽ-​എ.​എ.​പി)

