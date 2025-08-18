Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 2:32 PM IST

    ജലസമൃദ്ധിക്ക്​ കൈകോർക്കാൻ റാന്നി; പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​കും

    ജലസമൃദ്ധിക്ക്​ കൈകോർക്കാൻ റാന്നി; പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​കും
    റാ​ന്നി: മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ജ​ല​മി​ത്ര ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 10 ന് ​ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ജ​ല ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ജ​ല​മി​ത്ര. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ന​ട​ത്തി​പ്പ് സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം, ഭ​ക്ഷ​ണം, പോ​ഷ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യം, ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും ഇ​തേ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തും.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​യി​ലൂ​ടെ ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യും. ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് റാ​ന്നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

