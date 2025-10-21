Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    Posted On
    21 Oct 2025 9:16 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:16 PM IST

    കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി

    snake
    റാന്നി മന്ദിരം അരമനപ്പടിക്ക് സമീപം തോട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ്

    Listen to this Article

    റാന്നി: റാന്നി മന്ദിരത്തിനു സമീപം കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. ഏകദേശം 60 കിലോയോളം തൂക്കവും 16 അടി നീളവും വരുന്ന പാമ്പിനെ വേങ്ങാ മൂട്ടിൽ മാത്തുക്കുട്ടിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പിടികൂടിയത്.

    അരമനപ്പടിക്ക് സമീപമുള്ള തോട്ടിൽ കാട് വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പാമ്പിനെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറി. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇടക്കിടെ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഭീതി പരത്തുന്നുണ്ട്.


    Python Snake Kerala News
    Giant Python caught
