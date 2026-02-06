Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ranni
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 10:55 AM IST

    വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ യു​വ ഡോ​ക്ട​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ യു​വ ഡോ​ക്ട​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ

    Listen to this Article

    റാ​ന്നി: വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ യു​വ ഡോ​ക്ട​റെ റാ​ന്നി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ​ന്തോ​ഷ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​മ​ഠ​ത്തി​ൽ ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ​നെ​യാ​ണ് (26) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 25നാ​ണ്​ സം​ഭ​വം.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ താ​ന്നി​മൂ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​ഷി​ഫ് ഷാ​ജി (19) പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ വീ​ട്ടി​ൽ സ​ഞ്ജു​മ​നോ​ജ്‌(24) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് 125 ഗ്രാം ​ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 2.075 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ നാ​ലാം പ്ര​തി ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ​യെ കോ​ട്ട​യ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. റാ​ന്നി ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ്‌ കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ എ​സ്. സി​ബി, എ.​എ​സ്.​ഐ ബി​ജു മാ​ത്യു, സി.​പി.​ഒ ശ്രീ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    News Summary - doctor arrested for bringing cannabis for sale
