    12 Jan 2026 9:45 AM IST
    12 Jan 2026 9:45 AM IST

    അടിമുടി മാറി എണ്ണൂറാംവയൽ സി.എം.എസ്.എൽ.പി. സ്കൂൾ

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വി​ദ്യാ​ല​യം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ൻനി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് നി​ർ​ മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ
    അടിമുടി മാറി എണ്ണൂറാംവയൽ സി.എം.എസ്.എൽ.പി. സ്കൂൾ
    വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ എ​ണ്ണൂ​റാം​വ​യ​ൽ സി.​എം.​എ​സ്.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ

    റാ​ന്നി: പ​ഴ​മ​യും പു​തു​മ​യും ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ത്ത് വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ എ​ണ്ണൂ​റാം​വ​യ​ൽ സി.​എം.​എ​സ്.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ അ​ടി​മു​ടി മാ​റു​ന്നു. പു​തി​യ​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബ്ലോ​ക്കി​നൊ​പ്പം പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ല​യം അ​പ്പാ​ടെ മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ർ​മാ​ണം അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 6000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബ്ലോ​ക്കി​ൽ 10 മു​റി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ട് ശൗ​ചാ​ല​യ കോം​പ്ല​ക്സു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളാ​ണ്. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ധൃ​ത​ഗ​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​സ്ബെ​സ്റ്റോ​സ് ഷീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി ഓ​ട് മേ​ഞ്ഞു. ത​റ ടൈ​ൽ വി​രി​ച്ചു. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കി ക​ളി​സ്ഥ​ല നി​ർ​മാ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മി​നി ട​ർ​ഫ്, ഇ​ൻ​ഡോ​ർ കോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കും. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് അ​തി​നി​ഴ​ചേ​രും വി​ധം പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​മാ​റ്റം. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വി​ദ്യാ​ല​യം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ൻ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ.

    സ്കൂ​ൾ ലൈ​ബ്ര​റി, ശാ​സ്ത്ര പാ​ർ​ക്ക്, ഗ​ണി​ത പാ​ർ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യേ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. 120 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൂ​ടി ഉ​ണ്ട്. സി.​എം.​എ​സ് മി​ഷ​ന​റി​മാ​രു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 800-മ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ ഭാ​ഗ​മാ​യ എ​ണ്ണൂ​റാം വ​യ​ൽ. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മി​ഷ​ന​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ബി​ഷ​പ്പ് ചാ​ൾ​സ് ഹോ​പ്പ് ഗി​ൽ ആ​ദ്യ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​വും പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​വും സ്ഥാ​പി​ച്ച ഇ​ട​ത്താ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്..ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ. മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നൊ​പ്പം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം ഒ​ന്നി​ച്ചു കൈ​കോ​ർ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യി 1.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചാ​ണ് ധ​ന​സ​മാ​ഹാ​ര​ണം. വെ​ർ​ച്വ​ൽ മാ​ര​ത്തോ​ൺ, ബ്രി​ക്ക് ച​ല​ഞ്ച്, ഉ​പ്പേ​രി ച​ല​ഞ്ച്, സ്ക്രാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ത​മ്പോ​ല, ഞാ​യ​ർ ലേ​ലം, വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    റ​വ. സോ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​നും എം .​ടി മ​ത്താ​യി, സാം ​എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രും സാ​ബു പു​ല്ലാ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും ജോ​ജി തോ​മ​സ് വ​ർ​ക്കി, സാം ​സി. മാ​ത്യു, വ​ർ​ഗീ​സ് ശീ​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രും എം.​ജെ. കോ​ശി ട്ര​ഷ​റ​റും പി.​ടി. മാ​ത്യു സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​ദ്യ വാ​ര​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണു ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

