Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightRannichevron_rightനിയമ വിരുദ്ധമായി...
    Ranni
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 2:14 PM IST

    നിയമ വിരുദ്ധമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു; എസ്​.ബി.ഐ ബാങ്ക് മാനേജർ 30,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാന്‍ വിധി

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമ വിരുദ്ധമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു; എസ്​.ബി.ഐ ബാങ്ക് മാനേജർ 30,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാന്‍ വിധി
    cancel

    റാ​ന്നി: ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച എ​സ്.​ബി.​ഐ ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ർ 30,000 രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ന്‍ വി​ധി. അ​യി​രൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ത​ടി​യൂ​ർ തു​ഷാ​രം വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​സ്.​ബി.​ഐ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും എ​സ്.​ബി.​ഐ കോ​ന്നി ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത‌ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് വി​ധി.

    എ​സ്.​ബി.​ഐ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ശാ​ഖ​യി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഹോ​ൾ​ഡ​റാ​യ അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​ന്​ 18.11.2023ൽ 50,000 ​രൂ​പ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ വ​രി​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ലോ​ൺ അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി എ​സ്.​ബി.​ഐ കോ​ന്നി ശാ​ഖ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച 20,000 രൂ​പ ബാ​ങ്ക് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​നം. ഇ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ളാ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത് എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഒ​രു ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്​ ഈ ​കേ​സു​മാ​യി ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ല. 08.08.2023ൽ ​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 19,000 രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​രാ​യ 1930ൽ ​വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ നാ​ളി​തു​വ​രെ​യാ​യി ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട 19,000 രൂ​പ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്​ കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. ബാ​ങ്കി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തു​ക കു​ടി ബാ​ങ്കു​കാ​ർ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട്​ ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രും ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ക​യും എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം കോ​ളാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യെ കൂ​ടി പ്ര​തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു‌. എ​ന്നാ​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​ട്ടും എ​സ്.​എ​ച്ച്. ഒ ​ക​മീ​ഷ​നി​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഇ​രു കൂ​ട്ട​രെ​യും വി​സ്‌​ത​രി​ച്ച ക​മീ​ഷ​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത് നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള​ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്. ഒ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സി.​ആ​ര്‍.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ന്‍ 102 പ്ര​കാ​രം അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ.

    കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​തു​വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള​ള​താ​ണ്. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക​ക്ഷി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20,000 രൂ​പ​യും കോ​ട​തി ചെ​ല​വി​നാ​യി 10,000 രൂ​പ​യും ചേ​ർ​ത്ത് ആ​കെ 30,000 രൂ​പ അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​ന് ബാ​ങ്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബേ​ബി​ച്ച​ൻ വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ​യും നി​ഷാ​ദ് ത​ങ്ക​പ്പ​നും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittacompensationBank Accounts Frozensbi bank
    News Summary - Bank account illegally frozen SBI bank manager ordered to compensation
    Similar News
    Next Story
    X