Madhyamam
    Pandalam
    Posted On
    22 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 9:35 AM IST

    ബ്രൗൺഷുഗറുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ

    ബ്രൗൺഷുഗറുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ
    നൂ​ർ ആ​ലം

    പ​ന്ത​ളം: വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച ബ്രൗ​ൺ​ഷു​ഗ​റും ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന​താ​യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഗ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​യാ​യ വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ മാ​ൾ​ഡ സ്വ​ദേ​ശി നൂ​ർ ആ​ല​മി​നെ (25) 2.66 ഗ്രാം ​ബ്രൗ​ൺ​ഷു​ഗ​റും 3.5 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ രാ​സ​ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ‘മാ​ധ്യ​മം’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​ന്ത​ളം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ടി.​ഡി. പ്ര​ജീ​ഷ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​നീ​ഷ് എ​ബ്ര​ഹാം, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ എ​സ്. അ​ൻ​വ​ർ​ഷ, അ​മ​ൽ ഹ​നീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

