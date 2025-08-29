Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:06 AM IST

    കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    Arrested suspect
    അ​ജോ തോ​മ​സ്

    പ​ന്ത​ളം: 53 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ പ​ന്ത​ളം പോ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ന്ത​ളം കു​ള​ന​ട വ​ട്ട​യം വ​ട്ട​യ​ത്തി​ൽ മേ​ലേ​മു​റി​യി​ൽ അ​ജോ തോ​മ​സ് ( 22 ) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ജി​ല്ല പോ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം കൈ​മാ​റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടൂ​ർ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി. ജി.​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് യു​വാ​വ് കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30 ഓ​ടെ കു​ള​ന​ട​യി​ൽ പോ​ലീ​സ് ബൈ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി.​ഡി പ്ര​ജീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, എ​സ്. അ​ൻ​വ​ർ​ഷ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, അ​ജീ​ഷ്, ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.


