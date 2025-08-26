Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightPandalamchevron_rightപന്തളം കടക്കാൻ...
    Pandalam
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:51 PM IST

    പന്തളം കടക്കാൻ പണി​പ്പെടും

    text_fields
    bookmark_border
    ബെ​പാ​സ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ചു ​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല
    പന്തളം കടക്കാൻ പണി​പ്പെടും
    cancel
    camera_alt

    പ​ന്ത​ള​ത്ത്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    പ​ന്ത​ളം: ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​രം. ക​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​സം മൂ​ന്നു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ​വ​രെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര നീ​ണ്ടു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കു​ര​മ്പാ​ല മു​ത​ൽ കു​ള​ന​ട മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ട്ര​സ്റ്റാ​ശു​പ​ത്രി ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മി​ഷ​ൻ, കോ​ള​ജ് ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, കു​ള​ന​ട ടി.​ബി ജ​ങ്​​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധം തി​​ര​ക്കി​​ല​മ​ർ​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം കൂ​ടി​​യ​പ്പോ​ൾ സി​ഗ്‌​ന​ൽ ലൈ​റ്റ് അ​ണ​ച്ചും സി​ഗ്‌​ന​ലി​ന് സ​മ​യ ദൈ​ർ​ഘ്യം കൂ​ട്ടി​യും കു​രു​ക്ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ല​ത​വ​ണ ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഷ്‌​കാ​രം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​​ൽ​നി​ന്നി​റ​ക്കി വീ​ണ്ടും റോ​ഡി​​ൽ നി​റു​ത്തു​ന്ന​തും കു​രു​ക്കി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എം.​സി റോ​ഡി​ലും പ​ന്ത​ളം-​മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര റോ​ഡി​ലു​മു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​ണ്.

    ബൈപാ​സ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ചു ​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ 15 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. റോ​ഡി​ന്​ അ​ള​ന്നു തി​രി​ച്ചി​ട്ട ക​ല്ലു​ക​ൾ പ​ല​തും കാ​ണാ​താ​യി. കേ​ര​ള റോ​ഡ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡി​നാ​ണ് കി​ഫ്ബി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത പ​ണി​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ചു​മ​ത​ല. ഇ​വ​രും ക​ല്ലി​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pandalamTraffic blockPathanamthitta NewsTraffic issue
    News Summary - Traffic block in Pandalam
    Similar News
    Next Story
    X