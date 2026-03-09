Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    9 March 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    9 March 2026 12:15 PM IST

    പീ​ഡ​നം: പാ​സ്റ്റ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പാ​സ്റ്റ​ർ

    സാം ​ഹാ​ർ​ട്ട​ർ

    പ​ന്ത​ളം: വി​വാ​ഹ വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി യു​വ​തി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ സു​വി​ശേ​ഷ​ക​ൻ പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് രോ​ഹി​ണി ഭ​വ​നം വീ​ട്ടി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ പാ​സ്റ്റ​ർ സാം ​ഹാ​ർ​ട്ട​ർ (37) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    തൃ​ശ്ശൂ​രി​ലെ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് നേ​ഴ്സാ​യ യു​വ​തി​യെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത​ത്. യു​വ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 16 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഇ​യാ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തി​രു​വ​ല്ല സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. പ​ന്ത​ളം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ടി.​ഡി. പ്ര​ജീ​ഷ്, എ​സ്.​ഐ പി.​കെ. രാ​ജ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ ബി. ​ഷൈ​ൻ, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ എ​സ്. അ​ൻ​വ​ർ​ഷ, ആ​ർ. ര​ഞ്ജി​ത്ത്, നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

