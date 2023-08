പന്തളത്തെ മുക്കിയ മഹാപ്രളയത്തിന് ഇന്ന് അഞ്ചാണ്ട്

cancel camera_alt പ​ന്ത​ള​ത്തു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ള​യം (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ന്ത​ളം: 2018 ൽ ​പ​ന്ത​ള​ത്തെ മു​ക്കി​യ മ​ഹാ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വും പ​ന്ത​ള​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ക്കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ന്ത​ള​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് 16 പു​ല​ർ​ച്ച മു​ത​ൽ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​റ് ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ് പ​ന്ത​ളം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പു​ഴ പോ​ലെ ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം പ​ക​ച്ചു​നി​ന്ന വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം ഇ​പ്പോ​ഴും ഭീ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ല​രും ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ പ​മ്പ​യാ​ർ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ് അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​റു​മാ​യി സം​ഗ​മി​ച്ച​തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​ന്ത​ളം മേ​ഖ​ല​യെ വെ​ള്ളം വി​ഴു​ങ്ങി​യ​ത്. എം.​സി റോ​ഡി​ൽ പ​ന്ത​ളം ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​നു​ക​ൾ ര​ക്ഷി​ച്ചു. Show Full Article

