ഓർമക്കുറവുള്ളയാൾക്ക് വഴിതെറ്റി, മണിക്കൂറിനകം പൊലീസ് കണ്ടെത്തി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ന്ത​ളം: ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ പോ​യ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വു​ള്ള വ​യോ​ധി​ക​നെ കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ന്ത​ളം പ​റ​ന്ത​ൽ ശ​ങ്ക​ര​ത്തി​ൽ​പ​ടി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ൻ കെ.​ഒ. ജോ​ർ​ജി​നെ (75) ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ പോ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​വി​ടെ എ​ത്താ​താ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ഴി​തെ​റ്റി എ​ങ്ങോ പോ​യെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ ഭാ​ര്യ ലീ​ലാ​മ്മ​യും മ​ക​ൾ ലീ​ന​യും പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സി​ൽ​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഒ​പ്പം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം വ​യോ​ധി​ക​നെ പൊ​ലീ​സ്​ കു​ര​മ്പാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി മ​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വ​യോ​ധി​ക​ന്​ വ​ഴി തെ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​യോ​ധി​ക​നെ പ​ന്ത​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ശേ​ഷം ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക​ളെ​യും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ഒ​പ്പം പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ടു. പ​ന്ത​ളം എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ വി​നോ​ദ്, ഗ്രീ​ഷ്മ ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ബി​ജു, ഗ​ണേ​ഷ് ഗോ​പാ​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ, അ​നി​ൽ, കൃ​ഷ്ണ​നു​ണ്ണി, ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യ അ​ജ​യ​ൻ, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

The man with poor memory lost his way and was found by the police within an hour