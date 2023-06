കിണർ വെള്ളത്തിന്​ നിറം മാറ്റം

cancel camera_alt മു​ടി​യൂ​ർ​ക്കോ​ണ​ത്ത്​ വീ​ട്ടി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ നി​റ​മാ​റ്റം ക​ണ്ട​ കിണർ. കോരിയ വെള്ളം ഇൻസെറ്റിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ന്ത​ളം: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​ടി​യൂ​ർ​ക്കോ​ണം ര​മ്യാ ഭ​വ​നി​ൽ (ദൈ​വ​ത്തും വീ​ട്) യ​ശോ​ധ​ര​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നി​റം മാ​റ്റം. രാ​വി​ലെ വെ​ള്ളം കോ​രി​യ​പ്പോ​ൾ ചു​ണ്ണാ​മ്പു ക​ല​ക്കി​യ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള വെ​ള്ളം ക​ണ്ടാ​ണ്​ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​റെ​യും ഫാ​മി​ലി ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​റി​ലും പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും വീ​ട്ടു​ട​മ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

The color of the well water has changed