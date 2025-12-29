Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightPandalamchevron_rightവോട്ടർമാരെ കണ്ട് ലഡു...
    Pandalam
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 2:21 PM IST

    വോട്ടർമാരെ കണ്ട് ലഡു നൽകി തോറ്റ സ്ഥാനാർഥി

    text_fields
    bookmark_border
    വോട്ടർമാരെ കണ്ട് ലഡു നൽകി തോറ്റ സ്ഥാനാർഥി
    cancel
    camera_alt

    ത​സ്നി ഹു​സൈ​ന്‍ ല​ഡു വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    പന്തളം: സമ്മതിദായകരെ നേരിൽകണ്ട് ലഡു വിതരണം ചെയ്തു തോറ്റ സ്ഥാനാർഥി. പന്തളം നഗരസഭ എട്ടാം ഡിവിഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ട എസ്.ഡി.പി.ഐ സ്ഥാനാർഥി തസ്നി ഹുസൈന്‍ ആണ് പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ടു മധുരപലഹാരം നൽകിയത്. ഡിവിഷനിൽ 181 വോട്ട് നൽകിയ എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുള്ള നോട്ടിസും നൽകി.

    കോൺഗ്രസിലെ എസ്. ഹസീനയാണ് ഡിവിഷനിൽ ജയിച്ചത്. അതി തീവ്രത പരാമർശം നടത്തിയ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ല പ്രസിഡന്റുമായ ലസിത നായർ ഇവിടെ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഹസീന 14 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണന്‍ 182 വോട്ട് നേടിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:candidatelost candidatesKerala Local Body Election
    News Summary - The candidate who lost by offering laddus to voters
    Similar News
    Next Story
    X