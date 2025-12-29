വോട്ടർമാരെ കണ്ട് ലഡു നൽകി തോറ്റ സ്ഥാനാർഥി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 29 Dec 2025 1:26 PM IST
Updated Ondate_range 29 Dec 2025 2:21 PM IST
വോട്ടർമാരെ കണ്ട് ലഡു നൽകി തോറ്റ സ്ഥാനാർഥിtext_fields
News Summary - The candidate who lost by offering laddus to voters
പന്തളം: സമ്മതിദായകരെ നേരിൽകണ്ട് ലഡു വിതരണം ചെയ്തു തോറ്റ സ്ഥാനാർഥി. പന്തളം നഗരസഭ എട്ടാം ഡിവിഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ട എസ്.ഡി.പി.ഐ സ്ഥാനാർഥി തസ്നി ഹുസൈന് ആണ് പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ടു മധുരപലഹാരം നൽകിയത്. ഡിവിഷനിൽ 181 വോട്ട് നൽകിയ എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുള്ള നോട്ടിസും നൽകി.
കോൺഗ്രസിലെ എസ്. ഹസീനയാണ് ഡിവിഷനിൽ ജയിച്ചത്. അതി തീവ്രത പരാമർശം നടത്തിയ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ല പ്രസിഡന്റുമായ ലസിത നായർ ഇവിടെ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഹസീന 14 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണന് 182 വോട്ട് നേടിയിരുന്നു.
