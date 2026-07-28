Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightPandalamchevron_rightപന്തളത്ത് തെരുവ് നായ്...
    Pandalam
    Posted On
    date_range 28 July 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 12:12 PM IST

    പന്തളത്ത് തെരുവ് നായ് ശല്യം രൂക്ഷം; നിരവധി പേർക്ക്​ കടിയേറ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    പന്തളത്ത് തെരുവ് നായ് ശല്യം രൂക്ഷം; നിരവധി പേർക്ക്​ കടിയേറ്റു
    cancel

    പ​ന്ത​ളം: പ​ന്ത​ള​ത്ത് തെ​രു​വ് നാ​യ് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ക​ടി​ച്ചു. അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ക​ടി​യേ​റ്റു. പ​ന്ത​ളം ക​ട​യ​ക്കാ​ട്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മി​ഷ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ടൗ​ണു​ക​ളി​ലും തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​ക​ലു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലു​മാ​യി പ​ത്തോ​ളം പേ​രെ​യാ​ണ് നാ​യ് ക​ടി​ച്ച​ത്. പ​ന്ത​ളം, ക​ട​ക്കാ​ട്, ശ​ങ്ക​ര​ത്തി​ൽ മും​താ​സ് (55), പ​ന്ത​ളം, ക​ട​ക്കാ​ട്, ശ​ങ്ക​ര​ത്തി​ൽ അ​സ​ലം (7), പ​ന്ത​ളം, ക​ട​ക്കാ​ട്, ഞെ​രു​വേ​ര​ത്ത് രാ​ജ​ൻ പി​ള്ള (66), പ​ന്ത​ളം, പൂ​ഴി​ക്കാ​ട് ര​തീ​ഷ് ഭ​വ​നി​ൽ സോ​മ​ൻ (67), പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ൻ​സാ​ർ അ​ലി, അ​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ക​ടി​യേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ അ​ടൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ല​രു​ടെ കാ​ലി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​റി​വേ​റ്റി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​റി​വേ​റ്റ​വ​ർ അ​ടൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ​ന്ത​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

    ട്യൂ​ഷ​നും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും നാ​യ്ക്ക​ളെ പേ​ടി​ച്ചാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ന്ത​ള​ത്ത് തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ​ത് 30 ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്കാ​ണ്.

    പ​ന്ത​ളം പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, കെ​എ​സ്ആ​ർ​ടി​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, ക​ട​ക്കാ​ട് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം തെ​രു​വ് നാ​യ് ശ​ല്യം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pathanamthittastray dogDog Bite
    News Summary - Stray Dog Menace Severe in Pandalam: Several People Bitten
    Similar News
    Next Story
    X