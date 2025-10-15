Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightPandalamchevron_rightപൂഴിക്കാട് വലക്കടവ്...
    Pandalam
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 2:20 PM IST

    പൂഴിക്കാട് വലക്കടവ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ​ണി​ത പാ​ലത്തിന്​ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല
    പൂഴിക്കാട് വലക്കടവ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ പൂ​ഴി​ക്കാ​ട് വ​ല​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം

    Listen to this Article

    പ​ന്ത​ളം: പൂ​ഴി​ക്കാ​ട് വ​ല​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ. മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്തെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഇ​ള​കി ക​മ്പി​തെ​ളി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. താ​ഴ​ത്തെ തൂ​ണി​നും ബ​ല​ക്ഷ​യ​മു​ണ്ട്. വാ​ള​ക​ത്തി​നാ​ൽ പു​ഞ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​രി​ങ്ങാ​ലി പാ​ട​ത്തേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കു​ന്ന തോ​ടി​ന് കു​റു​കെ​യാ​ണ് 10 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള വ​ല​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം.

    20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ​ണി​ത പാ​ല​മാ​ണി​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യൊ​ന്നും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ണ്ണ് ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡാ​ണി​ത്.

    പാ​ലം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യാ​ൽ പൂ​ഴി​ക്കാ​ട്, കു​ര​മ്പാ​ല ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​ന്നം ആ​യു​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കും മ​ങ്ങാ​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​മെ​ത്താ​ൻ പ​ന്ത​ളം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bridge CollapsesinfrastructurePathanamthitta Newsdanger condition
    News Summary - Poozhikaud Valakadavu bridge in danger condition
    Similar News
    Next Story
    X