Madhyamam
    Pandalam
    Posted On
    15 Jan 2026 1:31 PM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 1:31 PM IST

    പൊങ്കൽ സമ്മാനം; തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ കൂട്ടമായി നാട്ടിലേക്ക്​

    പൊങ്കൽ സമ്മാനം; തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ കൂട്ടമായി നാട്ടിലേക്ക്​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പ​ന്ത​ളം: ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്. റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​ങ്ക​ൽ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ 3000 രൂ​പ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​നാ​ണ്​ 3000 രൂ​പ പൊ​ങ്ക​ൽ സ​മ്മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡു​ള്ള 2.22 കോ​ടി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ത​മി​ഴ് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും 3000 രൂ​പ ല​ഭി​ക്കും. വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വ​മാ​യ പൊ​ങ്ക​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്പെ​ഷ​ൽ പാ​ക്കേ​ജി​നു പു​റ​മേ പ​ണം കൂ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പൊ​ങ്ക​ലി​ന്‌ പ​ണം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്​ 6936.17 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. പൊ​ങ്ക​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ അ​രി, ഒ​രു കി​ലോ പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഒ​രു ക​രി​മ്പ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

