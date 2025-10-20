Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pandalam
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 6:20 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 6:20 PM IST

    പുതുതായി നിർമിച്ച ഓട കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നു

    പുതുതായി നിർമിച്ച ഓട കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നു
    പാലത്തടം റോഡിൽഒരുമാസം മുമ്പ് നിർമിച്ച ഓട തകർന്ന​പ്പോൾ


    പന്തളം: ഒരു മാസം മുമ്പ് നിർമാണം പൂർത്തിയായ ഓട കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നുവീണു. പരിസരത്ത് വെള്ളം കയറി. പന്തളം നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയാറാം വാർഡിൽ ചിറ മുടി പാലത്തടംറോഡ് അരികിലെ ഓട നിർമാണമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് പൂർത്തിയായത്.

    തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ ഓട പൂർണമായും തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. നിർമാണത്തിലെ പോരായ്മയാണ് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.

    4 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി 100 മീറ്റർ റോഡിന് സൈഡിൽ ആയാണ് ഓട നിർമിച്ചത്. ആറുമാസം മുമ്പ് റോഡിന്റെ നിർമാണവും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കമ്പി ഇല്ലാതെ മെറ്റലും സിമന്റും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും സാധാരണ മഴയെ പോലും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓടെയാണ് നിർമിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഓട പൊളിഞ്ഞു വീണതോടെ റോഡ് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ചളിക്കുളമായി.


    TAGS:drainage workHeavy Rain
    News Summary - newly built drain collapsed in heavy rain
