പുതുതായി നിർമിച്ച ഓട കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നു

പുതുതായി നിർമിച്ച ഓട കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നുtext_fields
പന്തളം: ഒരു മാസം മുമ്പ് നിർമാണം പൂർത്തിയായ ഓട കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നുവീണു. പരിസരത്ത് വെള്ളം കയറി. പന്തളം നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയാറാം വാർഡിൽ ചിറ മുടി പാലത്തടംറോഡ് അരികിലെ ഓട നിർമാണമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് പൂർത്തിയായത്.
തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ ഓട പൂർണമായും തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. നിർമാണത്തിലെ പോരായ്മയാണ് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
4 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി 100 മീറ്റർ റോഡിന് സൈഡിൽ ആയാണ് ഓട നിർമിച്ചത്. ആറുമാസം മുമ്പ് റോഡിന്റെ നിർമാണവും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കമ്പി ഇല്ലാതെ മെറ്റലും സിമന്റും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും സാധാരണ മഴയെ പോലും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓടെയാണ് നിർമിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഓട പൊളിഞ്ഞു വീണതോടെ റോഡ് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ചളിക്കുളമായി.
