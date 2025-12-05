Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:01 PM IST

    മറ്റൊരാൾക്ക്​ വോട്ട്​ ചെയ്യാൻ 35 സ്ഥാനാർഥികൾ

    മറ്റൊരാൾക്ക്​ വോട്ട്​ ചെയ്യാൻ 35 സ്ഥാനാർഥികൾ
    പ​ന്ത​ളം: സ്വ​ന്തം പേ​രി​നു നേ​രെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​തെ പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 35 ഓ​ളം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മ​റ്റു ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​യ​താ​ണു കാ​ര​ണം. 127 പേ​ർ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള 34 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 35 ഓ​ളം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ന്​ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്. ഇ​വ​ർ മ​റ്റ്​ ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് . വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ല​ർ​ക്കും മാ​റി മ​ത്സ​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ 12 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം പേ​രി​നു നേ​രെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​ത്തു പേ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട്​ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​നി​ല​ല്ല വോ​ട്ട്.

    5 , 10 , 11 , 31 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വോ​ട്ടി​ല്ല. 5 ,9 ,10 , 11 , 19, 21 ,22, 26, 31, 32 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ വോ​ട്ട്. 5, 6, 7 ,10 , 11 , 13 , 19 ,30, 31,32,34 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ ​വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ 5,8 ,10 , 11 , 13 , 18 , 22 ,25 29, 31 ഡി​വി​ഷ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്.

    ക​ട​ക്കാ​ട് പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, ബി.​ജെ.​പി, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൽ. ഡി. ​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ്. ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന 11ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ത്താം ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് വോ​ട്ട്. ബി​ജെ​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് 12ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലും.

    TAGS:voteLocal Body ElectionPathanamthitta
