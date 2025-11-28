Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:54 AM IST

    പന്തളം​ 11ാം ഡിവിഷനിൽ യമണ്ടൻ പോരാട്ടം

    പന്തളം​ 11ാം ഡിവിഷനിൽ യമണ്ടൻ പോരാട്ടം
    ശ്രീ​ലേ​ഖ.​ആ​ര്‍, എ. ​നൗ​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ, ഇ.​ ഫ​സി​ൽ

    പ​ന്ത​ളം: ന​ഗ​ര​സ​ഭ 11ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യ​മ​ണ്ട​ൻ പോ​രാ​ട്ടം. പ​ന്ത​ള​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ൽ​സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ എ. ​നൗ​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ അ​യ​ൽ​വാ​സി​യും ബ​ന്ധു​വു​മാ​യ സി.​പി.​എം മു​ൻ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ. ​ഫ​സി​ൽ ആ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ റി​ബ​ലും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും അ​ട​ക്കം അ​ഞ്ചു​പേ​ർ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്​​ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ 46 വോ​ട്ടി​ന് ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യി​ച്ച​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    ഇ​ക്കു​റി ഡി​വി​ഷ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ര​ണ്ടു പേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​രു​മു​ണ​ണി​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ന്ത​ളം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ കെ.​എ​സ്‌.​യു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന എ. ​നൗ​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി യൂ​നി​യ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം, പ​ന്ത​ളം ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ൾ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, എം.​ഇ.​ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന​സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന​സ​മി​തി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി താ​ലൂ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ മ​ർ​ച്ച​ന്‍റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എ​ന്നീ നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.


    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വും മു​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഡി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഇ. ​ഫ​സി​ൽ സി.​പി.​എം തോ​ന്ന​ലൂ​ർ ബി ​ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ​ന്ത​ളം ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ​ന്ത​ളം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ സി.​ഐ.​ടി.​യു പ​ന്ത​ളം മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ന്റ​ർ അം​ഗ​വും പ​ന്ത​ളം സ​ർ​വീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ണ്. മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​ണ്. പ​ന്ത​ള​ത്തെ എ​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും. സി​റ്റി​ങ്​ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ശ്രീ​ലേ​ഖ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കു​റി എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

