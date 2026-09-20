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    ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുക്കാൻ വ്യാജ മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്; പിന്നിൽ വൻ മാഫിയ

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    ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുക്കാൻ വ്യാജ മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്; പിന്നിൽ വൻ മാഫിയ
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    പ​ന്ത​ളം: പ​ന്ത​ള​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ്യാ​ജ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡി​ന് പി​ന്നി​ൽ വ​ൻ മാ​ഫി​യ ഉ​ള്ള​താ​യി സം​ശ​യം. കൊ​ല്ലം ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം വ്യാ​ജ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ​ന്ത​ള​ത്തെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് വ്യാ​ജ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു ലാ​ബി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​ന്നി​ച്ച് വ്യാ​ജ ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യെ​ന്നും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സേ​ഫ്റ്റി സ്റ്റാ​ന്‍ഡേ​ര്‍ഡ്സ് റ​ഗു​ലേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​കാ​രം ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡ് നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി കാ​രു​ണ്യ ഫാ​ര്‍മ​സി​ക​ള്‍ വ​ഴി വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് വാ​ക്സി​ന്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡ് ഇ​ല്ലാ​തെ​യോ വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ല​പ്പു​ഴ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ല്‍കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും രോ​ഗ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്താ​ന്‍ കൂ​ടി​യാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ലൂ​ടെ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ വൈ​റ​സു​ക​ള്‍, ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ ജീ​വി​ക​ള്‍ പ​ക​ര്‍ന്ന് രോ​ഗ​മു​ണ്ടാ​കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ള്‍, മു​റി​വ്, മ​റ്റ് രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി സ്റ്റാ​ന്‍ഡേ​ര്‍ഡ്‌​സ് റ​ഗു​ലേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​കാ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ്ട​താ​ണ്.

    പ​ന്ത​ള​ത്ത് വ്യാ​ജ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    പ​ന്ത​ളം: പ​ന്ത​ളം കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭാ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യാ​ജ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭാ പ​രി​ധി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ചോ​ളം ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ റ​സി​യാ​ബീ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ഞ്ച് ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടാ​തെ ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് വാ​ക്സി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് വാ​ക്സി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റി​ക്ക​ർ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ഡോ​ക്ട​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യോ, ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് വാ​ക്സി​ൻ ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും, വാ​ക്സി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും വാ​ക്സി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റി​ക്ക​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡി​ൽ പ​തി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​യും പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു ലാ​ബി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ത​സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പോ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് പ​ന്ത​ളം കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫീ​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ റ​സി​യാ​ബീ​ഗം, ജൂ​നി​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ജ​യ​കു​മാ​ർ, അ​നു​ജ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ?

    ര​ജി​സ്റ്റേ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന നി​ശ്ചി​ത മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന, കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന, ത്വ​ക്ക് രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, വൃ​ണം, മു​റി​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന, വാ​ക്‌​സി​നു​ക​ളെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന, പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ര​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്ത​ണം. സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ഒ​പ്പും സീ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് ഈ ​ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി.

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    News Summary - fake medical certificate mafia
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