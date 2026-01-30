Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ്രവാസിയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 50 പവൻ കവർന്നു

    ക​ത​ക് പോ​ളി​ച്ചാ​ണ്​ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ അ​ക​ത്ത് ക​ട​ന്ന​ത്
    പ്രവാസിയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 50 പവൻ കവർന്നു
    മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന കു​ള​ന​ട ല​ക്ഷ്മി നി​കേ​ത​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ

    വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    പ​ന്ത​ളം (പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട): പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ വീ​ട്​ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന്​ അ​മ്പ​ത് പ​വ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു. എം.​സി റോ​ഡി​ൽ പ​ന്ത​ളം വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം കു​ള​ന​ട ല​ക്ഷ്മി നി​കേ​ത​നി​ൽ വി. ​ബി​ജു​നാ​ഥി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബി​ജു​വും ഭാ​ര്യ ബി​ന്ദു​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലാ​ണ്.

    അ​മ്മ ഓ​മ​ന​യ​മ്മ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ രാ​ത്രി മൂ​ത്ത മ​ക​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണം. വീ​ടി​ന്റെ ക​ത​ക് പോ​ളി​ച്ചാ​ണ്​ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ അ​ക​ത്ത് ക​ട​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​മ്മ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ക​ത​ക് തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് അ​ടു​ത്തു​ള്ള​വ​രെ​യും പൊ​ലീ​സി​ലും അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലെ അ​ല​മാ​ര​യും അ​തി​നു​ള്ളി​ലെ ലോ​ക്ക​റും കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്നാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​ടൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ജി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​ടു​മ​ൺ സി.​ഐ ശ്രീ​ലാ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, പ​ന്ത​ളം എ​സ്‌.​ഐ യു.​വി. വി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഡോ​ഗ് സ്‌​ക്വാ​ഡും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് കു​ര​മ്പാ​ല​യി​ലും അ​തി​നു​ശേ​ഷം പ​ന്ത​ളം കോ​ള​ജ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ലും മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. നാ​ല് വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ന്നു. പ​ന്ത​ള​ത്ത് ക​ട​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

