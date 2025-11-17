Begin typing your search above and press return to search.
    Pandalam
    17 Nov 2025 11:55 AM IST
    17 Nov 2025 11:55 AM IST

    സ്ഥാനാർഥികൾ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൽ

    സ്ഥാനാർഥികൾ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൽ
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗം ചൂ​ടാ​യ​തോ​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ഴു​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലും തി​ര​ക്കി​ലു​മാ​ണ്. വി​വി​ധ ത​രം പോ​സ്റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്ക​ലാ​ണ് മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും. ഓൾ കേ​ര​ള ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഹ​രി ഭാ​വ​ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ചി​ത്രം

    കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്നു.

    പ​ന്ത​ളം: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. പ​ന്ത​ള​ത്തെ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി തി​ര​ക്കാ​ണ്. വി​വി​ധ ത​രം ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ​ക്ക്​ പോ​സ് ചെ​യ്ത്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    34 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 150 ലേ​റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഏ​താ​നും സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി. ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ഉ​ട​ൻ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചോ​ളം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി ആ​രും ത​ന്നെ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചി​ല​ർ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ നാ​ലു പ്ര​ധാ​ന ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ എ. ​നൗ​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​റും സി.​പി.​എം. മു​ൻ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കൗ​ൺ​സി​ല​റും ആ​യി​രു​ന്ന ഇ. ​ഫ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്ന പ​തി​നൊ​ന്നാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ടൗ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 26ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി അം​ഗം കെ. ​എ​സ്. ശി​വ​കു​മാ​റും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്നു ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ​ത്തി​യ കെ. ​ആ​ർ. ര​വി​യും സി .​പി .ഐ​യി​ലെ ഡോ. ​അ​ജി​ത്​ ആ​ർ.​പി​ള്ള​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്നു. 25ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ യു. ​ര​മ്യ​യും നി​ല​വി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പ​ന്ത​ളം മ​ഹേ​ഷു​മാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ത്.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തു​മാ​ണ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലെ സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച. മു​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സു​ശീ​ല സ​ന്തോ​ഷ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്തോ​ളം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ബി.​ജെ.​പി പാ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

