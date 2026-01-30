Begin typing your search above and press return to search.
    Pandalam
    date_range 30 Jan 2026 1:18 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 1:18 PM IST

    കു​ടി​വെ​ള്ളം: പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി

    കു​ടി​വെ​ള്ളം: പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി
    ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    പ​ന്ത​ളം: കു​ടി​വെ​ള്ള പ്ര​ശ്നം അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ഷ​യ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച്​ ബി.​ജെ.​പി. അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം, തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ളു​ടെ ത​ക​രാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ, മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യ്‌​ക്ക് എ​ടു​ത്ത​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ൽ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്-​യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി.​ജെ.​പി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഡ​ർ കെ.​ആ​ർ. ര​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ന​ട​ത്തി.

    കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ സു​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, കെ. ​ബി​ജു, സു​ശീ​ല സ​ന്തോ​ഷ്, ര​ശ്മി രാ​ജീ​വ്, ശ്രീ​ലേ​ഖ, ജ​യ​ശ്രീ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

