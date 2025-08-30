Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pandalam
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 2:19 PM IST

    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​റി​ന്​ കു​റു​കെ പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കു​ന്നു

    പാ​ലം പ​ണി​ക്ക്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ത​ട​സ്സം
    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​റി​ന്​ കു​റു​കെ പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കു​ന്നു
    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​റി​ന്

    കു​റു​കെ മു​ള​മ്പു​ഴ-​ഞെ​ട്ടൂ​ർ

    ക​ര​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്

    പ​ണി​യു​ന്ന വ​യ​റ​പ്പു​ഴ

    പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം

    പ​ന്ത​ളം: പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​റി​നു കു​റു​കെ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കി​ക്കു​ന്നു. മു​ള​മ്പു​ഴ-​ഞെ​ട്ടൂ​ർ ക​ര​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് പ​ണി​യു​ന്ന വ​യ​റ​പ്പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ​യും തു​മ്പ​മ​ൺ മ​ണ്ണാ​ക​ട​വ് പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ണി ആ​റ്റി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​യ​റ​പ്പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ തൂ​ണു​ക​ളു​ടെ പ​ണി ഇ​പ്പോ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. തൂ​ൺ നി​ർ​മാ​ണം ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. തു​ട​ർ പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക്​ കാ​ല​വ​ർ​ഷം ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ മു​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യ ആ​റ്റി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്തെ തൂ​ൺ നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ജ​ല​നി​ര​പ്പ് താ​ഴ്ന്നാ​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. ന​ടു​വി​ലെ തൂ​ൺ കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന വാ​ർ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും. മു​ള​മ്പു​ഴ ക​ര​യി​ലെ തൂ​ണി​ന്റെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ർ​പ്പി​ന്​ ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ന്ത​ള​ത്തും തു​മ്പ​മ​ണി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടു പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി​യാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​ർ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി​യാ​ണ്​ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. തു​മ്പ​മ​ൺ-​കു​ള​ന​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണാ​ക​ട​വ് പാ​ല​വും പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ​യും കു​ള​ന​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​യ​റ​പ്പു​ഴ പാ​ല​വും. ഇ​രു പാ​ല​ങ്ങ​ളും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ പ​ന്ത​ളം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് അ​ൽ​പം കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ .

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ പ​ന്ത​ള​ത്ത് വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കാ​ണ്. എം.​സി. റോ​ഡി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്ര തി​ര​ക്കാ​ണ് പ​ന്ത​ള​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ ഹൈ​വേ പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ഷ​ണ​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റ് ലോ​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ എം.​സി. റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ധി​ക​വും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    വ​യ​റ​പ്പു​ഴ പാ​ലം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ന്ത​ളം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ എ​ത്താ​തെ കു​ള​ന​ട​യി​ലെ​ത്തി എം.​സി. റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാം.

    തു​മ്പ​മ​ൺ, കൈ​പ്പ​ട്ടൂ​ർ വ​ഴി അ​ടൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​ന്ത​ളം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്താ​തെ കു​ള​ന​ട​യി​ലെ​ത്തി എം.​സി.​റോ​ഡി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​വും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം എം.​സി. റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം കൂ​ടി സാ​ധ്യ​മാ​യാ​ൽ പ​ന്ത​ള​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​കും.

    TAGS:bridgeachankovil riverPathanamthitta NewsConstruction Delay
