Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightPandalamchevron_rightവഴിയോര കടകൾ...
    Pandalam
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 2:06 PM IST

    വഴിയോര കടകൾ ഒഴിപ്പിച്ചതിനെ ചൊല്ലി സംഘർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    Pandalam Municipal Corporation officials are evicting roadside vendors
    cancel
    camera_alt

    പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    പ​ന്ത​ളം: പു​തി​യ സ്വാ​മി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് റോ​ഡി​നാ​യി വ​ഴി​യ​രി​യി​ലെ ക​ട​ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ർ​ഷം. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ഓ​ഫി​സി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ഴി​യോ​രക്കച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ​യാ​ണ്​ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മാ​യി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നാ​ണ്​ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ച്ച​ക്ക​റി, മ​ത്സ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന മൂ​ന്നു​ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ എ​ത്തി​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഷെ​ഡ് പൊ​ളി​ച്ചു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് ക​ണ്ണ​ങ്ക​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത​തോ​ടെ ത​ർ​ക്ക​വും ബ​ഹ​ള​വു​മാ​യി. പി​ന്നീ​ട് പൊ​ലീ​സ്​ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ച്ച​വ​ടം ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ച​ന്ത​യി​ൽ സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    ഓ​ണ​ത്തി​നു മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ണം ക​ഴി​യു​ന്ന​തു വ​രെ സ​മ​യ​വും ന​ൽ​കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ യു. ​ര​മ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsclashevictionRoadside vendors
    News Summary - Clashes over eviction of roadside vendors
    Similar News
    Next Story
    X