Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightPandalamchevron_rightഅ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ...
    Pandalam
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 2:33 PM IST

    അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ

    പ​ന്ത​ളം: മു​ൻ​വി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ച​വി​ട്ടി വാ​രി​യെ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ പ​ന്ത​ളം പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​റ​ന്ത​ൽ പെ​രും​പു​ളി​ക്ക​ൽ അ​നീ​ഷ് ഭ​വ​നി​ൽ സി.​ബി.​അ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ ( 33) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 21 ന് ​സ​ന്ധ്യ​ക്ക്‌ 7.30 ന് ​പ​റ​ന്ത​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ന്ന പ​റ​ന്ത​ൽ അ​യ​ണി​ക്കൂ​ട്ടം ചാ​മ​വി​ള താ​ഴെ​തി​ൽ ഹ​രി​ലാ​ൽ (44) നാ​ണു മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. നേ​ര​ത്തെ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ല​നി​ന്ന വി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് പ്ര​തി ഇ​യാ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​വ​രും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​ണ്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‌ ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​തി ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ മു​ൻ‌​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ത​ള്ളി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ ഇ​യാ​ളെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewspandalamArrest
    News Summary - Arrest in neighbor assault case
    Similar News
    Next Story
    X