Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightMallappallychevron_rightപ്ര​ണ​യംന​ടി​ച്ച്​...
    Mallappally
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 3:05 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 3:05 PM IST

    പ്ര​ണ​യംന​ടി​ച്ച്​ 17കാ​രി​യെ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ണ​യംന​ടി​ച്ച്​ 17കാ​രി​യെ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം. മ​നു

    Listen to this Article

    മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി: 17കാ​രി​യെ ലൈം​ഗി​ക​പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പെ​രു​മ്പെ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി. മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി മ​ടു​ക്കോ​ലി സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ട്ട​ക​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ കെ.​എം. മ​നു​വാ​ണ്​ (28) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​ണ​യം ന​ടി​ച്ച്, വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ൾ​പ്പ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മ​നു സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    പെ​രു​മ്പെ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ. ബി, ​സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ല​ക്സ്, അ​ഭി​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം എ​രു​മേ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. തി​രു​വ​ല്ല, റാ​ന്നി, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, പ​ള്ളി​ക്ക​ത്തോ​ട്, കീ​ഴ്വാ​യ്പൂ​ർ എ​ന്നീ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MallappallyRape casyoung man arrested
    News Summary - Young man arrested for raping 17-year-old girl
    Similar News
    Next Story
    X